Bugüne Kadar Tek Bir COVID-19 Vakası Görülmeyen Ülke, Kaderinden Kaçamadı!

Koronavirüs'ün ilk kez ortaya çıktığı günden bugüne kadar tek bir COVID-19 vakası bile bulunmayan küçük ülke, kötü kaderden ancak bu kadar kaçabildi. İlk COVID-19 vakası bildirildi!