Bugüne Kadarki En Lezzetli İnceleme: Siemens EQ.9 plus connect İncelemesi

Bugün sizlerle bugüne kadarki en lezzetli incelemeyi yapıyoruz. Bu incelememizde Siemens'in EQ.9 plus connect adını verdiği harika mı harika kahve makinesini yakından tanıyacak, inceleme süresince de bol bol kahve içeceğiz. Zaten aslında bu cihaz yaklaşık bir aydır benimle beraber ve bugüne kadar tüketmediğim kadar kahveyi tükettim demem gayet mümkün. Öyle ki, bu tip cihazlarla bir kez tanıştıktan sonra, hiç ihtiyacınız olmadığını düşündüğünüz bir şeyin, aslında hep elinizin altında olması gerektiğini daha kolay anlıyorsunuz. Bu cihazın evime gelmesinden bu yana açıkçası ben de önceden kahve falan içmiyormuşum demem ayrı, her sabah uyandığımda, akşam işten döndüğümde ve yemekten sonraları, tadımı farklı farklı kahvelerde bulmam ayrı oldu. Peki, bu cihazın özellikleri neler, kahveyi nasıl yapıyor, fiyatı ne kadar?.. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan Siemens EQ.9 plus connect'i incelemeye başlayalım.
Siemens EQ.9 plus connect Tasarımı Nasıl?
Siemens EQ.9 plus connect için basitçe, "evinizdeki barista" demek mümkün. Fakat bu barista, mutfağınızda çok fazla yer kaplamıyor, sessiz ve hızlı çalışıyor, her zaman size kahve yapmaya hazır ve en iyisi de sizden sadece kahve, su ve dilerseniz süt talep ediyor. Hepsi bu kadar.
Siemens EQ.9 plus connect, dediğim gibi gövdesiyle tezgahta fazla yer kaplamıyor, ancak buna karşın dünyanın pek çok bölgesinden kahveyi bu kompakt gövdede kolayca üretebiliyor. Onlara da geleceğiz, ancak cihazı biraz tasarımıyla yakından tanıyalım.
Önce şöyle makineye bir karşıdan bakalım. Paslanmaz çelik gövdesi ile gümüş ve siyah renkli bir model oluyor Siemens EQ.9 plus connect. Gayet güzel göründüğü zaten açık.
Hemen üst tarafta renkli ekranı, altında komut butonlarımız, hemen ortada da bir tekerlek yer alıyor. Tüm kahvelerimizi, az sonra daha detaylı anlatacağımız bu tekerlek ile çok kolay şekilde hazırlayabiliyoruz.
Makinenin sol tarafında süt haznesi yer alıyor. Sütlü bir karışım yapacağınızda, bunun muhakkak takılı olması gerekiyor -ki zaten makine sizi bunun için uyarıyor. Kahveyi yaptıktan sonra da yine eğer çıkartmayı unutursanız, makine, süt haznesini boşaltmanız konusunda yine uyarıda bulunuyor.
Su haznesi de makinenin sağ tarafında gizlenmiş bir çekmece şeklinde bulunuyor. Burayı çıkartıp suyu dolduruyorsunuz ve artık makine kahve yapmaya hazır.
Evet, birbirinden lezzetli kahveler yapmak için tüm hazırlığınız bu kadar. Bundan sonra hangi ülkenin hangi kahvesini içmek istediğinize karar vermeniz lazım.
Siemens EQ.9 plus connect Özellikleri Neler?
Siemens EQ.9 plus connect ile Espresso'dan Cortado'ya, Flat White'tan Ristretto'ya, Doppio'dan Americano'ya, Latte Macchiato'dan Caffe Latte'ye kadar çok sayıda seçeneği farklı tariflerde hazırlayabiliyorsunuz. Bunları ister hızlı şekilde makinenin otomatik ayarlarından basitçe hazırlayabilir, isterseniz ise baristaMode ile beraber kendi damak zevkinizi keşfe çıkabilirsiniz –ki işin de aslında keyfi burada.
En iyi kahveyi hazırlamak için 5 önemli etken bulunuyor. Bunlar; kahvenin sertliği, kahvenin miktarı, kahvenin sıcaklığı, eğer sütlü bir karışım yapacaksanız kahve / süt oranı ve demleme hızı. baristaMode dediğimiz şey de bunları kontrol edebildiğiniz, kullanımı gayet basit seçeneklerden oluşuyor. Menü tuşları üzerinden içeceğiniz kahvenin detaylarında oynayabiliyor, sertlik miktarını, kahve yoğunluğunu, suyun ısısını ve kahve / süt oranını buradan tuşlar ve buradaki tekerlek ile belirleyebiliyorsunuz.
Mesela iyi ve sert bir Espresso içmek istiyorsanız, ona uygun, kafeinsiz kahvede kullanılan farklı bir çekirdek kullanmanız gerekiyor. Elbette her defasında içeceğiniz içeceğe göre çekirdekleri yeniden doldurmuyorsunuz.
Bu cihazın üst tarafından 2 ayrı çekirdek haznesi ve 2 ayrı kahve öğütücüsü var. Böylece farklı çekirdekler ve aromaları birbirine karışmıyor; siz içeceğinize göre çekirdeklerin hangi hazneden kullanılmasını istediğinizi belirtiyorsunuz, hepsi bu kadar. Bu arada çekirdeklerin ince mi yoksa kalın mı öğütüleceğine de karar verebiliyorsunuz.
Siemens EQ.9 plus connect Mobil Uygulama Desteği
Buraya kadar anlattığımız her şey manüeldi ve bu makine ile yapabildiğimiz kahveler arasında; Ristretto, Espresso Doppio, Espresso, Macchiato, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffe Latte, filtre kahve yapabiliyorduk. Ayrıca Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçeneklerimiz de vardı. Şimdi işleri biraz daha zenginleştirelim.
Siemens EQ.9 plus connect, Wi-Fi ağlara bağlanabiliyor ve mobil aplikasyonu mevcut. Yani bu kahve makinesini Android ve iOS cihazınıza kolayca bağlayabiliyor ve tüm bu anlattığımız kahve seçeneklerini, ayarlamalarını uygulama üzerinden kolayca yapabiliyorsunuz. Uygulamanın adı Home Connect olarak geçiyor. Uygulamanın kullanımı kolay, fakat cihazı ilk kez Wi-Fi'a bağlarken birkaç defa denemeniz gerekebilir -ki cihazın eksik gördüğümüz yanı da bu oldu.
Neyse ki sonunda cihazı internete bağlıyorsunuz, telefonunuzla etkileşim haline sokuyorsunuz. Bundan sonrası ise çok keyifli.
Home Connect uygulaması ile az önce saydığımız tüm kahveleri yapmanız mümkün. Kolayca tüm ayarlamaları yapıyor ve istediğiniz gibi kahve hazırlayabiliyorsunuz. İşlerin zenginleştiği kısım ise, coffeeWorld adımında karşımıza çıkıyor.
Uygulamadan erişeceğiniz coffeeWorld bölümünde tam 17 uluslararası kahve çeşidine daha ulaşabiliyorsunuz. Burada Australian Flat White'tan Vienna Melange'ye Cortado'dan Amerikan Red Eye'a, bir Avusturya kahvesi olan Kleiner Brauner'dan Fransız Koffie Verkeerd'a kadar çok sayıda seçenek bir arada bulunuyor. Bunlardan istediğinizi seçtikten sonra da yine kahvenin sertliği, fincan boyutu, kahvenin yoğunluğu ve su ısısını uygulamadan ayarlayarak, kahvenizi hazırlayabiliyorsunuz. Ve sonuç muhteşem.
Siemens EQ.9 plus connect Uzaktan Kullanılabiliyor
Home Connect uygulamasının tek meziyeti bu değil. Bu uygulama sayesinde artık cihaza uzaktan bağlantı seçeneğiniz var. Makineyi uzaktan açabiliyor, eğer tepsiye önceden bir de fincan hazırladıysanız, sabah uyandığınızda ilk iş telefondan kahvenizi demleyebiliyorsunuz. Elbette aynı şeyi eve varmadan hemen önce de yapabilirsiniz. Böylece kahveniz, siz mutfağa girdiğiniz an sizi bekliyor olacak.
Bu arada illa her defasında tek fincan kahve yapacaksınız diye bir şey yok tabii ki. İki ayrı kahve çıkışı sayesinde aynı anda 2 adet kahve de yapabiliyorsunuz. Ve tabii ki bu kahve çıkışının yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Maksimum 15 cm yüksekliğe kadar ayarlayabiliyor, böylece en uzun Latte Macchiato bardaklarına da rahat servis yapabiliyorsunuz.
Siemens EQ.9 plus connect Nasıl Temizleniyor?
Evet, kahvelerimizi yaptık, içtik, bir güzel de keyfimizi yaptık. Peki, bu makine nasıl temizlenecek? Bu konuda en sorunsuz cihaz karşınızda diyebiliriz. Çünkü uzun süre kullanımda herhangi bir bakım gerektirmiyor, gerektiğinde de bunu zahmetsiz şekilde yapabiliyor.
Bir kere her açılışta ve kapanışta kendi otomatik durulama fonskiyonu ile temizliğini kendisi yapabiliyor. Uzun kullanım sonrasında ise -ki bunu yine uygulama üzerindeki İstatistikler kısmından da takip edebiliyorsunuz- süt sistemini durulama, genel temizleme, kireç temizleme gibi fonksiyonlarını çalıştırdığınızda, cihaz otomatik olarak kendi kendini yıkıyor. Sizin yapmanız gereken tek şey, alttaki damlama tepsisi ve kahve posası kabını boşaltmak. Zaten bu konuda da cihaz sizi uyarıyor.
Sonuç
Evet, geldik sonuca. Siemens EQ.9 plus connect gerçekten de bugüne kadar incelediğim en lezzetli cihaz oldu. Gerçekten de Nero'ymuş, Startubcuks'mış, bir kenara bırakın, bu makinenin yaptığı kahvenin tadı bir şahane. Tabii ki içine koyacağınız çekirdeğin de iyi olması, alacağınız lezzeti de katbekat arttıracaktır.
Bu arada incelemede bahsetmedik galiba, hemen söyleyelim: Siemens EQ.9 plus connect fazlasıyla da sessiz çalışıyor; yalıtımı ile Siemens'in bugüne kadarki Espresso makinelerinin en sessizi olduğunu söyleyebiliriz.
E sessiz de, lezzetinden ve seçeneklerinden de zaten uzun uzadıya bahsettik, daha ne olsun demeden geçemiyoruz doğrusu. Peki, geldik malum soruya: Bu cihazın fiyatı ne kadar?
Siemens EQ.9 plus connect'in fiyatı şu an 12 bin 768 TL. Evet, ucuz bir ürün olmadığı kesin, fakat bu cihazlar arasında daha pahalıları olduğu gibi, Siemens ve diğer markalarda daha ucuz seçenekler de mevcut durumda. Tabii ki bütçeye göre değerlendirmek lazım, ancak olur da bu cihazda karar kılarsanız, içeceğiniz ilk kahvede muhtemelen aynı lezzeti tadacağız.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %94
+ Harika görünüyor
+ Süper işlevsellik
+ Zengin seçenekler
+ Mobil uygulama ile ek yetenekler
+ Kolay temizlik
- Erişilmesi güç fiyat
- İlk Wi-Fi bağlantısı
Siemens EQ.9 plus connect Teknik Özellikleri
- Güç 1500W
- Ekran TFT (Renkli)
- Kahve Çekirdekleri Kap Sayısı 2 adet
- Espresso/Cappuccino Fincan Sayısı 2 adet
- Gövde Paslanmaz çelik
- Demleme Sistemi Basınçlı sistem
- Su Tankı Dizaynı Ayrılabilir, brita su filtresi, entegre, 2.3 lt.
- Uygulama Desteği Android, iOS
- Bağlantı Tipi Wi-Fi
- Boyutlar 392 x 299 x 470 mm
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