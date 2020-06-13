Bulanık fotoğraflar yapay zeka ile tarih oluyor! Bilim insanları açıkladı

Gelişen teknoloji ile yeni akıllı telefonlar da çıksa bazen fotoğraflar bulanık olmaktan kurtulamıyor. Duke Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, bulanık fotoğraflar için yapay zeka ile iyileştirilme yapılabileceğine dair bir araştırma ortaya koydu.
Önceki yöntemlerle, bir yüzün görüntüsünü orijinal çözünürlüğünün sekiz katına kadar ölçeklendirebilir. Ancak Duke ekibi 64 kat çözünürlüğe kadar gerçekçi görünümlü yüzler yaratmanın bir yolunu buldu. İlk olarak ince çizgiler, kirpikler gibi unsurların hayal edebildiğini söylüyorlar.
Ekibe liderlik eden Cynthia Rudin, "Bu çözünürlükte daha önce hiç bu kadar ayrıntılı bir şekilde süper çözünürlüklü görüntüler oluşturulmadı" dedi.
Araştırmacılar, odak dışı, tanınmayan bir fotoğrafı bir güvenlik kamerasından gerçek bir kişinin kristal netliğinde bir görüntüsüne dönüştürmediğini, bunun yerine, var olmayan, ancak makul bir şekilde gerçek görünen yeni yüzler üretebildiğini söylüyor.
Ekip, bu sistem için GAN adı verilen bir araç kullandı. Bu ağ yapay zeka tarafından yaratılan insan yüzlerini taklit eden insan yüzleri ile gelirken, diğeri bu çıktıyı alır ve gerçek şeyle karıştırılmak için yeterince ikna olup olmadığına karar verir. İkinci ağ farkı anlayamadıkça, ilk ağ deneyim ile daha iyi olur.
Rudin, PULSE diğer yöntemlerin yapamayacağı gürültülü, düşük kaliteli girdilerden gerçekçi görünümlü görüntüler oluşturabileceğini söyledi.
PULSE adlı yöntemi araştırmacılar 14 Haziran'dan 19 Haziran'a kadar düzenlenen 2020 Bilgisayarla Görme ve Örüntü Tanıma Konferansı'nda (CVPR) sunacak.
Araştırmacılar 40 kişiden PULSE aracılığıyla oluşturulan 1.440 görüntüyü ve diğer beş ölçekleme yöntemini bir ila beş ölçekte derecelendirmelerini istediler ve PULSE gerçek insanların neredeyse yüksek kalitede fotoğraflarını çekerek en iyisini yaptı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın