Bulanık fotoğraflar yapay zeka ile tarih oluyor! Bilim insanları açıkladı

Duke Üniversitesi araştırmacıları, insanların yüzlerinin bulanık, tanınmayan resimlerinin hiç olmadığı kadar net olacağına dair yeni çalışma yaptı. Yapay zekayla mozaiklenmiş gibi görünen fotoğraflar bile yüksek çözünürlüklü hale getirilebiliyor....