Bulut bilgi işlemde yeni ufuklar

CHIP Online: Bulut bilişim nedir?
Cüneyt Batmaz: Bulut bilgi işlem, temelde bilgi işlem hizmetlerinin internet üzerinden sunulmasıdır. Bulut bir sunucular ağı toplamıdır ve bulut teknolojileri sayesinde sahip olduğunuz verileri istediğiniz şekilde depolar, harmanlar, işler ve yönetirsiniz. Bulut, işletmelerin kendi sunucuları ve tesisleri ile ilgili finansal veya teknik yükü ortadan kaldırıyor. BT uzmanlarını operasyonel yükten kurtarıyor ve katma değerli işlerde konumlandırmalarını sağlıyor. Bulut kullananlar, erişmeleri gereken her bilgiye internet üzerinden diledikleri yerden, diledikleri zaman ve diledikleri cihazdan erişebiliyor ve işlem yapabiliyor. Dağıtım seçenekleri arasında genel, özel ve karma bulut bulunuyor.
CHIP Online: Bulut bilişim, kullanıcılarına hangi faydaları sağlıyor?
Cüneyt Batmaz: Bulut teknolojilerinin kullanıcılara sağladığı faydaları şöyle sıralıyoruz. Yönetilebilir Büyüme: Bulut kaynakları ölçeklenebilir ve esnektir, bu nedenle yoğun iş dönemleri rahatlıkla atlatılabilir. Şirketler büyüme süreçlerini etkili ve önemli ölçüdeki maliyet avantajıyla yönetebilir. Maliyetleri Düşürme: Bulutla, dev yatırımlar gerektiren teknolojileri, çok düşük maliyetlerle her ölçekten kuruma sunuluyor. Güvenli Operasyon: Bilişim şirketlerinin dünya lideri konumdaki güvenlik önlemleri sayesinde müşteriler bulut teknolojileri üzerinden kendi operasyonlarını kendileri yönetebiliyor. En Güncel Sistem: Bulut tabanlı hizmetler, özellikle sunucular veya diğer donanımlar eskiyse, şirketin kendi hizmetlerden daha güvenilir iş akışı sağlar. Bulut servis sağlayıcıları uygulama geliştirme, sistem altyapı ve güvenlik gibi alanlarda dünyanın en yetkin mühendis ekiplerini bünyelerinde barındırır. Böylece, şirketlerin sistemleri her zaman güncel kalır. Etkili kaynak yönetimi: Buluttaki kaynaklara gerektiği gibi anında ve istenen yerde erişilebilir. Kaynaklarını genişletmek ve daha rekabetçi olmak isteyen küçük işletmeler için bulutta çalışmak bir zorunluluk haline geliyor.
CHIP Online: Hibrit bulutun ne olduğunu kısaca anlatır mısınız?
Cüneyt Batmaz: Hibrit buluttan önce, genel bulut ve özel bulut kavramlarına değinmek gerekiyor. Genel bulut, bulut bilgi işlemden yararlanmaya başlamanın en yaygın yoludur. Sunucular ve depolama gibi bulut kaynakları, üçüncü taraf bulut hizmeti sağlayıcılarına aittir. Genel bulutta tüm donanım, yazılım ve diğer destekleyici altyapı bulut sağlayıcısına aittir ve bu sağlayıcı tarafından yönetilir. Genel bulutta, bulut "kiracıları" olarak bilinen diğer kuruluşlarla aynı donanım, depolama ve ağ cihazlarını paylaşırsınız.
Özel bulut ise özel olarak tek bir işletme veya kuruluş tarafından kullanılan bulut bilgi işlem kaynaklarından oluşur. Özel bulut, kuruluşunuzun tesis içi veri merkezinde fiziksel olarak bulunabileceği gibi üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı tarafından da barındırılabilir. Ancak özel bulutta, hizmetler ve altyapı her zaman özel bir ağda bulunur; donanımlar ve yazılımlar yalnızca kuruluşunuza ayrılmıştır.
Bazı kurumlar kendi bünyelerindeki bulut özellikli IT altyapılarını kullanırken Microsoft gibi, üçüncü taraf global bulut hizmet sağlayıcılarından hizmet olarak alınan bulut hizmetleri de şirketlere avantajlar sunuyor. Bulut kullanmak isteyen şirketler, kendi ihtiyaçlarına göre bu iki seçeneğin karışımını sunan hibrit bulut servislerini seçebiliyor; kurumsal uygulamalarını kendi IT altyapılarında, diğer hizmetlerini ise global olarak sağlanan bulut hizmetlerinde çalıştırabiliyor.
Örneğin web tabanlı e-posta gibi yüksek hacimli ihtiyaçlar için genel bulut, finansal raporlama gibi hassas, iş açısından kritik ihtiyaçlar için de özel bulut (veya şirket içi altyapı) kullanılabiliyor. Böylece bulutun sağladığı tüm faydalardan en güvenli ve esnek bir şekilde faydalanmak mümkün oluyor.
CHIP Online: Hibriti hangi şirketler kullanıyor ve bu yöntem neden tercih ediliyor?
Cüneyt Batmaz: Hibrit bulut, mümkün olan en düşük veri açığı kalma riskiyle birlikte bulut bilişimin esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği gibi birçok avantaj sunuyor. Hibrit bulutun tercih edilmesinin altında 4 temel neden yatıyor. Denetim özelliği ile şirketler hassas varlıkları için özel bir altyapı kullanabiliyor. Esneklik konusunda ise şirketler ihtiyaçları olduğunda genel buluttaki ek kaynaklardan yararlanabiliyor. Maliyet de önemli bir konu. Genel buluta ölçeklendirme özelliği sayesinde yalnızca ihtiyaç olduğu durumlarda ek bilgi işlem gücü için ödeme yapılıyor. Son olarak da hibrit bulut, geçiş ve uygulama kolaylığı sunuyor. İş yükleri zaman içinde ve aşamalar halinde buluta geçirebiliyor.
CHIP Online: Microsoft'un sunduğu hibrit bulut hizmetinin avantajları nelerdir?
Cüneyt Batmaz: Bugün buluta geçmek, şirketinizi birinci sınıf bir eve taşımak gibi bir dönüşüm yaşatıyor. Biz, 140 ülkede güvenle kullanılan Microsoft olarak Azure ve Office 365 ürünlerimizle, IT'de maliyet avantajından güvenli operasyonlara, sistemlerin güncel tutulmasından etkili kaynak yönetimine kadar, şirketleri güçlendiren ve rekabette onları öne geçiren hizmetler sunuyoruz. Hibrit bulut ile işletmeler verilerini hem şirket içi özel bulutlarında depolayabiliyor hem de Azure'un üstün özelliklerinden faydalanabiliyor. Örneğin, büyük IT altyapısı yatırımına sahip bankalar gibi kurumlar için hibrit bulut çok önem taşıyor. Azure Stack Hub gibi çözümlerimizle bankalar aynı anda yeni bulut teknolojilerini benimserken kendi bilgisayar sistemlerindeki operasyonlarını sürdürebiliyor. Azure Hibrit avantajlarından faydalanan kurumlar lisans yatırımlarını kullanarak sanal makinelerde %40 tasarruf elde edebiliyor, yapay zekâ destekli akıllı gerçek zamanlı iç görülerle müşterilerine derinlikli deneyimler sunuyor.
CHIP Online: Ignite etkinliğinde duyurduğunuz Azure Arc, bulut kullanımına hangi katkıları sunacak?
Cüneyt Batmaz: Bu yıl, global kurumsal etkinliğimiz Ignite'ta yeni bir bulut hizmetimiz olan Azure Arc'ın tanıtımı yapıldı. Dağıtılmış halde bulut kullanan şirketler için geliştirilen devrim niteliğindeki çözümümüz Azure Arc, hibrit olsun olmasın farklı bulut servisleri kullanan kurumların tüm veri işlemlerini Azure üzerinden yapabilmesini sağlıyor. Dünyada bir ilk olan hizmetle, veriye dayalı işlemler hızlanıyor ve tek protokol üzerinden güvenle yapılıyor.
Bazı şirketler, mobil cihazlarda, hastaneler ve fabrikalar gibi akıllı binalardaki sensörler üzerindeki verilerle iş yapıyor. Bu sistemler genellikle birbirinden bağımsız farklı bulut sağlayıcıları kullanıyor. Azure Arc, bu tip dağınık veriye sahip ve yapay zekâ modellerini güvenilir bir şekilde buluta bağlı olmayan sistemlerde çalıştırmak isteyen şirketler için cazip bir model olarak da öne çıkıyor. Kimi zaman da müşteriler farklı iş ortamları için farklı uygulama modelleri kullanmak istemiyor. Bu şirketler de Azure Arc sayesinde aynı kodu ve aynı bulut yönetim yapısını kullanarak işlemlerinde standardizasyon sağlayabilecek.
Azure Arc ile her markadan tüm bulut kullanıcıları Azure'un özelliklerinden faydalanabiliyor. Bulut kullanan, kullanmayan ya da hibrit servislerden faydalanan şirketler verilerini Azure'a bağlayıp istedikleri yere anında taşıyabiliyor ve faaliyetlerinde çeviklik kazanıyor. Azure Arc ile şirketler daha hızlı kararlar alabiliyor ve yalnızca gerektiği anda bulut hizmeti kullanabiliyor. Zaman kazandıran tüm bu işlemler, tek bir veri koruma politikasıyla korunarak güvenle gerçekleşiyor.
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