Bunu da Gördük: "Ruhunu" NFT'ye Çeviren Öğrenci, Satışa Sundu...

Simpsonlar'ın Bart Ruhunu Satıyor bölümünde, ruha inanmayan Bart, kendi ruhunu Milhouse'a 5 dolara satıyor ve daha sonra pişman olarak geri almaya çalışıyordu. Bölüm ve hikaye, Bart'ın, üzerine "Bart Simpson'un Ruhu" yazdığı fiziksel kağıt parçasını yemesi ile sona eriyordu.
Bir çizgi dizi için basit bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz, ancak ruhunu değiştirilemez bir jeton (NFT) olarak satan bir kişi çok daha zor bir konumda olabilir.
Crypto Insiders'ın bildirdiğine göre, 21 yaşındaki Lahey sanat akademisi öğrencisi Stijn van Schaik "ruhunu" bir NFT pazarına dijital bir sanat eseri olarak sundu. Eğer yedek bir ruh arıyorsanız, "Soul of Stinus" olarak listelendiği OpenSea'den satın alabilirsiniz.
Van Schaik, satış ilanında "Merhaba kişi, şu anda bir ruha bakıyorsunuz" diyor ve devam ediyor: "Şimdilik bana ait. Blok zincirine tamamen yüklendiğinde, ne olacağını kim bilebilir. Bir ruhun merkezsiz olması ne anlama gelir? Hadi öğrenelim."
NFT'lerin dijital durumlarına rağmen "eşsiz" olmaları ve çoğaltılabilmeleri pek çok tartışma yaratıyor. Ama çoğaltılabilir olması bu "ruh" için pek çok yeni soruyu ortaya çıkabilir.
Görünüşe göre The Simpsons bir kez daha farkında olmadan geleceği tahmin etmiş olabilir, çünkü Schaik'in ruhunun yeni sahibi, The Simpsons bölümünde olduğu gibi, bu ruhu başkasına satmakta özgür. Ancak Van Shaik, ruhun kime satılabileceğine dair bir "ruh satışı anlaşmasında" birkaç kural belirtiyor ve hatta adil kullanım ayrıntıları sunuyor.
Van Shaik'ın yazdığına göre, "Bu şartlar altında izin verilen Ruh'un örnek kullanımları şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir): ...Söz konusu Ruh'u tamamen veya kısmen herhangi bir tanrıya veya manevi varlığa feda etmek veya sunmak."
Van Schaik'in ruhu, haber yayına hazırlanırken 0.1 Ethereum (~ 378 $) fiyatı ile sadece bir teklif almıştı...
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