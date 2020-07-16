Burçlar değişti mi? NASA'dan ilginç açıklama! Yeni burç hakkında detaylar

NASA, geçtiğimiz günlerde büyük bir asteroid için uyardı. Daha sonra bu keşfin ardından NASA, yayınladığı bir blog yazısında dünyanın yer ekseninin 3 bin yıl öncesine göre değiştiği bilgisini paylaştı. Peki burçlar değişti mi?