Burcum ne? Yeni burç tarihleri 2020 hakkında NASA'dan ilginç açıklama!

Burçlar değişti mi? Yeni burç tarihleri 2020 nelerdir? soruları merak konusu oldu. NASA, geçtiğimiz günlerde büyük bir asteroid için uyardı. Daha sonra, dünyanın yer ekseninin 3 bin yıl öncesine göre değiştiğini duyurdu. Peki burçlar değişti mi?