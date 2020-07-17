Burcum ne? Yeni burç tarihleri 2020 hakkında NASA'dan ilginç açıklama!

NASA tarafından Yakın Yaklaşımlar veritabanında devasa bir asteroid listelendi. 2011 ES4 uzay kayası Dünya'dan 18.253 km hızla geçecek ve bilim adamlarına göre bize Ay'dan daha yakın olacak. Uzmanlar uzay kayasının yaklaşık 49 metre olduğunu ve ilk olarak 2011 yılında görüldüğünü düşünüyor. Başkentin en yüksek binalarından biri olan Edinburgh'un Tron Kirk 52 metre yüksekliğinde.
NASA gezegenimiz için bir tehdit olarak listelenmedi ancak Yakın Dünya Nesneleri listesinde "potansiyel olarak tehlikeli" olarak kaydedildi.
Dünya gezegeni tarafından yaklaşık 44.618 mil eşdeğerinde, yaklaşık 0.00048 astronomik birimden geçecek. Bu, Dünya'ya bizden yaklaşık 238.855 mil uzakta olan Ay'dan çok daha yakın olacağı anlamına geliyor.
NASA'nın listesindeki en yakın asteroittir. Haziran ayında, daha büyük bir Arthur's Seat'ın Dünya'yı 11.200mph'de nasıl vurduğunu bildirdik. 250m ile 500m arasında olduğu tahmin edilen asteroid, SpaceReference.com tarafından diğerlerinin % 90'ından daha büyük olarak listelendi.
Bu ve diğer asteroitler, Dünya'ya verebilecekleri riski izlemek için Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte NASA tarafından sürekli olarak izleniyor.
Yeni Burç Tarihleri 2020 Gerçek mi? Burçlar Değişti mi?
NASA tarafından öne sürülen yeni burç astrolojik takvimi kaosa sürüklüyor
Antik Yunancada "yılan taşıyıcısı" anlamına gelen Ophiuchus burcu, 29 Kasım ile 17 Aralık arasındaki 18 günlük süreyi kaplıyor.
NASA, astroloji meraklılarının tüm yaşamları boyunca yanlış burçlara inanıyor olabileceğini ileri sürdü. Zodyak'ın 12 işareti, isimlerini bir yıl içinde güneşin geçtiği takımyıldızlarından alırken, 13'üncü bir işaretin olduğu ileri sürüldü.
Yılan Burcu Hangi Tarihler Arasında?
Antik Yunancada "yılan taşıyıcısı" anlamına gelen Ophiuchus, göksel ekvatorun üzerine denk geliyor ve 29 Kasım ile 17 Aralık arasındaki 18 günü kapsıyor.
NASA web sitesinde yer alan ve bu hafta yoğun ilgi çeken bir yazıda, Ophiuchus'un güneşin geçtiği 13. takımyıldızı olduğu ve bunun bazı astrologların Zodyak takvimini tamamen yeniden çizmelerine sebep verdiği söyleniyor.
Yılan Burcu (Ophiuchus) Özellikleri Nelerdir?
Ophiuchus burcunun akıllı, gösterişli ama güce aç olduğu söylenirken, burç hayranları tüm yaşamları boyunca yanlış rehberi takip etmiş olabileceklerinden korkuyorlar.
Naomi Rowan, "Uyuyamadım ve burcumun değiştiğini öğrendim. Bir Yay yerine artık bir Ophiuchus'um! Bu burcun özelliklerinin ne olduğundan emin değilim, ama belki de bana Yay burcundan daha uygun olacak" dedi. Bu yeni burç diğer diğer burçları da etkiledi.
NASA: Babillerin Öykülerinde de 13 Burç Vardı
Mandy Southgate, "Hiçbir şekilde Koç değilim, kesinlikle Boğa burcuyum. Tıpkı Plüton'un gezegen olmamasını görmezden geldiğim gibi Ophiuchus'u da görmezden geleceğim" dedi. Ophiuchus aslen üç bin yıl önce eski Babiller tarafından ilk kez tespit edildi. NASA, "Babillerin kendi kadim öykülerinde bile 13 burç vardı" dedi.
"12 aylık takvimleriyle çakışmaması için Babiller, Güneş'in aslında 12 değil 13 takımyıldızından geçtiği gerçeğini görmezden geldi. Ophiuchus'u dışarıda bırakarak 12 takımyıldızın her birine eşit miktarda zaman ayırdılar".
Ancak uzmanlar, Dünya'nın istikrarsız yörüngesinin, artık Zodyak'ın ilk tasarlandığı dönemle aynı olmadığını ve şimdi Ophiuchus'un gökyüzünde daha baskın olduğunu söylüyor. NASA, "3,000 yıl sonra gökyüzü değişti, çünkü Dünya'nın ekseni (Kuzey Kutbu) aynı yönü göstermiyor" dedi. Güneşin 29 Kasım ile 17 Aralık arasında 18 gün boyunca Ophiuchus ile hizalandığı belirtildi. Bundan önce ise yalnızca yedi gün boyunca Akrep ile hizalanıyor. Bu, tüm Zodyak sisteminin değişeceği ve Akrep ve Yay arasına Ophiuchus'un gireceği anlamına geliyor. 13. burç olarak Ophiuchus fikri ilk kez ortaya çıkmasa da, bazı astrologlar mevcut duruma sadık kalmaya istekli.
"Kimse Ophiuchus'u Burç Olarak Kabul Etmeyecek"
Bir "yıldız danışmanı" olan Sally Kirkman, The Daily Telegraph'a şunları söyledi: "Kimse Ophiuchus'u burç olarak kabul etmeyecek, bu hiçbir şey ifade etmiyor. Tüm burçlar eski zamanlardan beri olduğu gibi kalacak".
"Kısacası, dünyanın birçok ülkesinde standart olan batı astrolojisi tropik burçlara dayanıyor. Zodyak'taki 12 burç sabittir ve aynı yıl içerisindeki mevsimlere bağlı Ekinokslar ve Gündönümü tarihleriyle ilgilidir. Değişmezler ve her burcun tarihi aynı kalır".
"Eskilerin bildiği 12 burçta güzel bir simetri vardır ve gizli bilgileri zaman içinde aktarılmıştır."
"Ophiuchus'un burç olduğunu söyleyen akredite edilmiş bir astrolog bulamazsınız. Size bunun yeni bir burç olduğunu söyleyen herkes, bu zanaatı anlamıyor demektir".
13 BURÇ HANGİLERİ?
NASA'nın dünyanın yer ekseninin 3 bin yıl öncesine göre değiştiği bilgisini yayınlamasının ardından, astroloji dünyasında burçların da zamansal olarak tarih değiştirdiğine dair iddialar yükseldi.
Söz konusu değişime göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre değişen burçlar...
Yeni burç tarihleri 2020
KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs
BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran
İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz
YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos
ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül
BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim
TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım
AKREP: 23 Kasım-29 Kasım
YAY: 17 Aralık-20 Ocak
OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat
KOVA: 16 Şubat-11 Mart
BALIK: 11 Mart-18 Nisan
YILAN: 29 Kasım-17 Aralık
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