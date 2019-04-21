Burnout Paradise'ın 11 Yıllık Macerası Bitiyor!
Tam 11 yıldır açık olan Burnout Paradise sunucuları, yolun sonuna çok yaklaştı!
- Levent Öztürk
Her güzel şeyin bir sonu olduğu doğru ve bu durum orijinal Burnout Paradise'ın çok oyuncu desteği için de geçerli. Criterion tarafından oyunculara gönderilen e-posta ve Twitter üzerinde bir tweet aracılığıyla doğrulandığı üzere, 2008 yılından beri Xbox 360, PS3 ve PC üzerinde varlığını sürdüren hizmet 1 Ağustos tarihinde kapanacak. Offline oyunlar halen mümkün olacak ancak her başarımı almak, geri uyumluluğu kullanarak bile olsa daha yeni olan platformlarda Remastered sürümüne geçmediğiniz takdirde mümkün olmayacak.
Tabii ki bunun yeni bir sorun olduğu söylenemez. Burnout Revenge sunucuları, Paradise yayımlanmadan önce kapatılmıştı ve Burnout: Takedown sunucuları 2010 yılında offline olmuşlardı. Ama bazı durumlarda bunun tersini görmüşlüğümüz de var. Örneğin EA, beklenmeyen bir şekilde Skate 3 için çok oyuncu seçeneğini tekrar aktif etmişti. Şu anki duruma bakıldığında, on yılı aşkın bir süredir çok oyuncu desteğinin verilmiş olmasının oldukça iyi olduğunu ve çok daha kısa süre dayanan pek çok oyuna göre başarılı olduğunu söyleyebiliriz...
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