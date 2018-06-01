Bütçe Dostu Samsung Galaxy J4 Tanıtıldı!
Samsung, Galaxy J serisine yeni bir bütçe dostu telefon ekledi! İşte Galaxy J4 ve özellikleri...
Samsung'un J serisine özel bütçe dostu telefonu Galaxy J4, resmi olarak tanıtıldı.
"Bütçe dostu" kategorisine giren telefonlardan genellikle çok fazla şey beklemeyiz, ancak Galaxy J4'ün bazı alanlarda hayal kırıklığına neden olacağı söylenebilir. 16:9 ekrana sahip cihaz, ön ve arka yüzde tek kamerayla geliyor. Uygun fiyatlı telefonlarda sıkça rastlamaya başladığımız parmak izi sensörü, Galaxy J4'te bulunmuyor.
Android 8.0 Oreo ile çalışan Samsung Galaxy J4, 5,5 inç HD Super AMOLED ekrana, sekiz çekirdekli Exynos 7570 SoC'ye sahip. Cihazın bellek ve depolama olarak iki farklı modeli bulunuyor. Modellerden biri 2GB RAM ve 16GB dahili depolamaya sahipken diğeri 3GB RAM ve 32GB dahili depolama ile geliyor.
Arka yüzünde f/1,9 diyafram değerine sahip 13MP'lik bir kamera bulunan Galaxy J4, ön yüzünde 5MP'lik f/2,2 diyaframlı bir kamera barındırıyor. 3,5mm kulaklık girişine sahip olan telefon, 3.000mAh'lik bir pil, Bluetooth 4.2 desteği, GPS ve FM radyoyla geliyor.
Galaxy J4 güçlü bir telefon ancak kamera alanındaki geliştirmelerin kısıtlı kalması, bazı kullanıcıları üzebilir. Yine de AMOLED ekranın ilgi çekeceği ve ciddi bir geliştirme olduğu kesin.
Zeynel A. Öztürk
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