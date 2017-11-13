Bütün Tweet'lerinizi Nasıl Silersiniz?

Eğer Twitter'da yeni bir sayfa açıp geçmişi geçmişte bırakmak istiyorsanız, bu basit yöntem tam size göre...

Bütün Tweet'lerinizi Nasıl Silersiniz?

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