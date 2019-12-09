Büyük AR Ortaklığı, Resmi Olarak Duyuruldu!

Yapılan yeni bir duyuruya göre Pokémon Go ve Harry Potter Wizards Unite oyunlarının yapımcısı Niantic, Qualcomm ile beraber bir artırılmış gerçeklik gözlüğü (ya da başlığı) üzerinde çalışıyor. Yani çok da uzak olmayan bir gelecekte Pokémon yakalamak, yaratıkları kovmak veya Niantic'in bir sonraki oyunu ne içeriyorsa onu yaparken bilgisayar tarafından oluşturulan canlıları görmek için telefonunuzu gözünüzün önünde tutmanıza gerek kalmayacak.
Niantic'in söylediğine göre bu "çok yıllık ortaklık" donanımın yanı sıra yazılımı da kapsayacak ancak cihazı ne zaman görebileceğimiz gibi detaylar henüz açıklanmış değil.
Bilinen ise yeni AR gözlüklerinin ve bağlı platformun dijital nesneleri mümkün olduğunca gerçekçi yapmak için AI'yi ve kalabalık yerlerde bile yükleme süreleri gibi sorunların yaşanmaması için 5G'yi kullanacağı.
AR gözlüğü, yeni Qualcomm Snapdragon XR2 platformu için referans oluşturacak ve Qualcomm'un geçtiğimiz yıl geliştirdiği, artırılmış gerçekliğin yanı sıra sanal gerçekliği de kullanan platformun üzerine kurulacak.
Daha önceki XR1 standardına göre oldukça büyük güncellemeler bulunuyor ve bunların arasında daha fazla takip kamerası için destek ve her göz için 3K'ya kadar 90fps şeklinde geliştirilmiş çözünürlükler de yer alıyor.
Qualcomm'un geliştirmekte olduğu ürün ile ilgilenen birkaç üreticinin var olduğu düşünülüyor ve bu yüzden de Google Glass tarzı özelliklerde bir gözlüğün 2020 ve ilerisinde piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.
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