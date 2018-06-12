Büyük fuarın hemen öncesinde Hitman 2 duyurusu
Hitman 2, yılın en büyük oyun etkinliklerinin birinin hemen öncesinde duyuruldu
Görünene göre Hitman serisinin popüler yıldızı Ajan 47'nin soğuk, hesaplı ve ıskalamayan kişiliğinin serinin geliştiricisi I/O Interactive ile de paylaşıldığını belirtmek mümkün görülüyor. Geliştirici, yeni oyunun duyurusunu yılın en büyük oyun etkinliklerinden birinin hemen öncesinde yaptı.
Fuarın başlamasını beklemek – ve bununla gelen kaçınılmaz duyuru akımından biri olmak – yerine geliştirici, Hitman 2'yi erken bir şekilde duyurmayı tercih etti.
Hitman 2'nin duyurusu, IO Interactive'in artık bir önceki dağıtımcısı Square Enix ile bağlarını kopardığını ve Warner Bros. ile çalışacağını duyurmasının aylar sonrasında geliyor. Ancak bu anlaşmanın yeniliğine rağmen hem geliştirici hem de dağıtımcı, 13 Kasım 2018'de PlayStation, Xbox ve PC için sunulması planlanan yeni oyunun tanıtım videolarını yayımladılar.
Ancak oyunun varlığı hem IO Interactive hem de Warner Bros. tarafından doğrulanmış – ve tanıtım videosu yayımlanmış – olsa da, her iki firma da oyun hakkında daha fazla detay verilmiş değil. Oyunun tam bir oyun mu olacağı yoksa 2016 yılındaki en son Hitman oyunu gibi bölümlü mü olacağı da belli değil.
Bununla beraber, Warner Bros'un söylediğine göre oyunu ön sipariş eden kişilerden "Altın veya Koleksiyon Sürümü sahipleri tam oyun erken erişimine yayımdan dört gün önce sahip olacaklar."
Bu "tam oyun" tanımlaması pek çok farklı şekilde anlaşılabilir ve bu anlamlardan biri de, Hitman 2'nin bölümler halinde değil tam paket olarak yayımlanacağı oluyor.
IO Interactive, yapılan video tanıtımının yanı sıra arkadaşınızla beraber çalışarak hedefleri vurmaya çalıştığınız ayrı bir co-op oyun olan Sniper Assassin hakkında daha fazla detay sunan yeni bir video daha sundu...
Levent Öztürk
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