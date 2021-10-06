Büyük Siteler Gelecekte Nasıl Görünecek? Bu Site ile Hemen Görebilirsiniz!

İnternet Arşivi dijital kütüphanesi 25'inci yıl dönümünü kutlamak için yeni bir Wayforward Machine'i piyasaya sürerek çıtayı yükseltti.
Web sitelerinin geçmişte nasıl göründüğünü görmek için sık bakılan platform Wayback Machine'i ziyaret edenler bilirler. Geçmişten günümüze değin gelen web sitelerinin eski görünümlerini gösteren ve bu yapısıyla ziyaretçileri adeta geçmişe ışınlayan Wayback Machine'in aksine Wayforward Machine ise ziyaretçileri geleceğe taşıyor.
Wayforward Machine, günümüzdeki web sitelerinin 2046 yılında nasıl görüneceğine ilişkin sonuçlar çıkartırken, internetin geleceğinin nasıl olacağı sorusuna yanıt arıyor.
Wayforward Machine'i buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.
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