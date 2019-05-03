Büyük Tumblr Satışı Kapıda!
İddiaya göre internet dünyası, büyük bir satışa daha şahit olmak üzere...
Verizon, bir süre önce Yahoo'nun bir parçası olarak satın aldığı Tumblr'ı satmak istiyor. Tumblr, Yahoo tarafından 2013'ün başlarında 1,1 milyar dolara satın alınmıştı. Verizon'un Tumblr için nasıl bir fiyat biçtiği ise belli değil.
Wall Street Journal'ın raporuna göre Verizon, bu satış ile Oath şemsiyesi altındaki medya şirketlerinin azalmakta olan gelirlerini dengelemeye çalışıyor. 2017'de Verizon tarafından kurulan Oath, Yahoo ve AOL'yi içinde birleştiriyor. Ancak bu birleşimin Verizon'a herhangi bir fayda sağlamadığı ve geçen sene itibariyle Oath'un değerinin 4,6 milyar dolardan ibaret olduğu söyleniyor.
Rapora göre Verizon, Tumblr'ı satın alacak firmaları aramayı sürdürüyor. BuzzFeed News, satın almayı düşünen firmalar arasında Pornhub'ın olduğunu söylüyor. Pornhub başkan yardımcısı Corey Price, Verizon ile anlaşma sağlanması halinde NSFW içeriğini (iş için güvenli olmayan içerik) tekrar kullanıma sunabilir.
Tumblr'ın ziyaretçi sayısı, geçen sene yetişkin içeriğin engellenmesiyle baş aşağı düşmeye başlamıştı. Veritabanı firması Statista'ya göre Tumblr'ın masaüstü ve mobil ziyaretleri, Aralık'ta 521 milyon iken bu sene Ocak'ta 437 milyona geriledi.
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