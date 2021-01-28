Büyük Volkan Patlaması İle Soyu Tükendiği Sanılan Fare, Yine Ortaya Çıktı

Büyük bir yanardağ patlaması sonrasında soyunun tükendiği ve yok olduğu düşünülen volkan faresi, görünüşe bakılırsa sadece hayatta kalmayı başarmadı, nüfusunda muazzam bir artış da yaşadı.

  • Levent Öztürk
Yok olduğu sanılan farenin muhteşem dönüşü...
Danny Balete/Field Museum

Soyu tükendiği düşünülen küçük bir fare türü, herkesi şaşırtarak tekrar ortaya çıktı ve son derece sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Filipinler'deki Luzon adasında yer alan Pinatubo Yanardağı, 1991 yılında şiddetli bir şekilde patlayarak yüzlerce ölüme sebep olmuş ve çevresindeki araziyi yıkıma uğratmıştı. Yakın dönemde bölgedeki vahşi yaşamı incelemek için yapılan araştırma seferleri, şaşırtıcı derecede çeşitli miktarda canlının hayatta kaldığını buldu. Bunların arasında yarasalar ve çok nadir bulunan, volkanlarda yaşayan bir fare de yer alıyor.

Araştırmacılar, bulgularını bu ay Filipin Bilim Dergisi'nde yayımladılar. Ortak yazar Larry Heaney'nin geçtiğimiz ay bir Field Museum açıklamasında söylediği üzere "Pinatubo patladığı sırada muhtemelen insanların akıllarındaki en son şey sadece o dağda yaşadığı bilinen küçük bir fare türüydü ve (patlamanın) sonucu olarak soyunun tükendiği düşünülüyordu. Sonrasında öğrendiğimiz ise bizi gerçekten şaşırttı."

Pinatubo volkan faresi Apomys sacobianus, daha önce 1962 yılında tanımlanmıştı. Araştırmacılar, patlamadan on yıllar sonra bir zamanlar bölgede yaşayan memelilere ne olduğunu öğrenmek için Pinatubo'ya geri döndüler. Field Museum'un söylediğine göre "incelenen tüm alanların orman yerine seyrek, bodur ikincil büyüme bitkilerini desteklemesine rağmen yerel kemirgenler her yerde bolca bulunuyordu."

Başka bir deyişle volkan faresi sadece hayatta kalmayı başarmakla kalmadı, nüfusu da muazzam bir yükseliş yaşadı. Bu kadar küçük bir alanda bulunan bir türün, ormanları yok eden volkanik bir felaket sonrasında hayatta kalması araştırmacılar için oldukça şaşırtıcıydı.

Utah Doğal Tarih Müzesi'nden başyazar Eric Rickart'ın söylediğine göre "bu tür bir bilgi, insanlar tarafından yok edilen ormanların bulunduğu pek çok alanı iyileştirme çabalarına yardımcı olabilir."

Ayrıca bu, son zamanlarda volkanlarda yaşayan fareler hakkında duyduğumuz tek haber de değil. 2020'nin ortalarında bilim insanları, And dağlarındaki volkanın tepesinde yaklaşık 6.700 metre yükseklikte yaşayan bir başka fare türü daha keşfetmişlerdi.

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Büyük Volkan Patlaması İle Soyu Tükendiği Sanılan Fare, Yine Ortaya Çıktı

 

 