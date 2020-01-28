Byte, İki Gün içinde Botlarla Boğuşmaya Başladı

Henüz açılan kısa video platformu Byte'ı kullananların ilk şikayeti, bakın hangi konuda geldi...

Byte, İki Gün içinde Botlarla Boğuşmaya Başladı

Vine'ın yerini doldurmayı amaçlayan 6 saniyelik video uygulaması Byte, iddiaya göre kullanıma sunulmasının hemen sonrasında bir bot sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Uygulama, Cuma günü Android ve iPhone için yayınlanmıştı ancak Android kullanıcıları, çok geçmeden botlar tarafından oluşturulan istenmeyen yorumlarla karşılaşmaya başladılar. Bu durum, kurucu ortak Dom Hoffman tarafından da bir blog gönderisinde dile getirildi.

Vine'ın da kurucularından biri olan Hoffman, takımının istenmeyen yorum sorunundan haberdar olduğunu söyledi ve bu sorunu onarmanın en üst önceliğe sahip olduğunu söyledi.

Hoffman'a göre geliştirici takımı, şu an yorum bölümünde gerekli değişiklikleri yapıyor ve yorumları beğenme, engelleme ve kısıtlama gibi işlevler ekliyor. Gönderiye göre Byte takımı, video moderasyonuyla ilgili geliştirmeler de yapıyor.

Hoffman, "işler dengeye geldiğinde yeni işlevlere odaklanmaya geri döneceğiz," dedi.

ABD'de TikTok ile rekabet etmek isteyen Byte'ın beta testleri geçen sene nisanda başlamıştı.

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