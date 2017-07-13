Calibri, Yolsuzluk Davasında Delil Olarak Kullanıldı!

Microsoft'un Calibri yazı tipi, Pakistan başbakanının yolsuzluk davasında delil olarak kullanıldı!

Calibri yazı tipi, delil olarak kullanıldı!

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