Calibri, Yolsuzluk Davasında Delil Olarak Kullanıldı!
Microsoft'un Calibri yazı tipi, Pakistan başbakanının yolsuzluk davasında delil olarak kullanıldı!
Panama Belgeleri, 200,000'den fazla yabancı hesap hakkında detaylı bilgiler içeren 11.5 milyonluk bir dosya koleksiyonu. Panama Belgeleri'nin 2015'te anonim olarak sızdırılmasından beri, birçok ülkenin siyasi durumunda büyük değişiklikler meydana geldi. Bu ülkelerden biri Pakistan. Başbakan Nawaz Sharif'in ailesinden bazı isimler bu dosyalarda görülmüştü.
Pakistan'daki muhalefet partilerinin ve halkın da baskısıyla, geçen seneden beri yasal ve finansal otoriteler başbakanı ve ailesini yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili incelemeye almıştı. İncelemeler şu an kritik aşamalara ulaşıyor ve görünüşe bakılırsa Microsoft'un Calibri yazı tipi olayda delil olarak kullanılıyor.
Tabii ki yabancı hesap sahibi olmak başlı başına yasa dışı bir şey değil, ama bu hesaplar sahtekarlık ve vergi kaçakçılığı için çok kullanılıyor. Pakistan Muslim League (N) siyasi partisinin de lideri olan Nawaz Sharif'in ismi dosyalarda geçmemiş olsa da, onun çocuklarının ismi bulunuyordu. Bu yüzden, paranın izini sürmek ve yasal olarak doldurulabilecek "belirgin boşlukların" olup olmadığını görmek için bir araştırmak ekibi (JIT) kuruldu. Sharif'in kızı, ailesini savunmak ve yanlış bir şey yapmadıklarını kanıtlamak için bazı dosyaların kopyalarını sundu, ama görünüşe bakılırsa Microsoft'un Calibri yazı tipi onu ele verdi.
Dosyalar 6 Şubat 2006 tarihli, burada önemli nokta Calibri yazı tipinin çok daha sonraları resmi olarak yayınlanmış olması. 2004'te oluşturulmasına rağmen, 30 Ocak 2007'ye kadar halka ulaşmamıştı. Bu çelişki, dosyaların üzerinde oynanmış olabileceği şüphesini getiriyor ve Sharif'in savunmasını da zayıflatıyor.
JIT'in açıklamasının bir fotoğrafı aşağıda görülebilir:
JIT'ın raporu Pakistan'da epey heyecana sebep olsa da, Maryam Nawaz bu bulguları kabul etmedi ve çelişki olmadığını ispatlayacağını söyledi.
Şu an için, Microsoft'un Calibri yazı tipinin Pakistan'ın başbakanının görevden alınmasına etki edip etmeyeceği belli değil. Zamanla neler olacağını göreceğiz.
H. Hüseyin Öztürk
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