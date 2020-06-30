California Üniversitesi açıkladı: Hackerlara 1,14 milyon dolar fidye verdik

Netwalker adlı hacker grubu California Üniversitesi'ne 1 Haziran'da saldırdı ve verilerini şifreleyerek geri almaları için para ödemeleri gerektiğini söyledi. Hackerlara içerikleri geri vermesi için 1,14 milyon dolar (yaklaşık 7 milyon 811 bin lira) ödendi. Üniversitenin bilgi işlem çalışanları daha fazla bilgisayarın etkilenmesinin önüne geçmek adına hızla bütün bilgisayarların fişini çekti.
İnternetteki dark web (karanlık ağ) üzerinde yürütülen pazarlıkları takip eden BBC'nin haberine göre bunun için bir site de yapılmış. Kurdukları bu site ile paraları toplayıp, bilgisayara girip bilgileri şifreliyorlar.
Netwalker'ın internet sitesi ilk bakışta herhangi bir müşteri hizmetleri sayfasına benziyor. Sık sorulan sorular için bile bir sekme var. Aynı zamanda şifre çözme yazılımının bir örneği ve canlı yazışma imkanı sunuyor. Hackerların mağdurlara verdiği bilgi ile siteye giriş yapılıyor.
SON İKİ AYDA ÜNİVERSİTEYE İKİNCİ KEZ SALDIRDILAR
Siber güvenlik uzmanları, hackerların dünyanın dört bir yanında bu yolla para topladığını ve pazarlıkların da karanlık ağ üzerinde yapıldığını söylüyor. Netwalker son iki ayda en az iki üniversiteye saldırdı.
Uzmanlar, yalnızca Haziran'ın ilk haftasında ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve Yunanistan'daki kurumlara bu şekilde bir milyondan fazla e-posta gönderildiğini söylüyor.
"ZOR BİR KARARDI ANCAK KAMU YARARI İÇİN KABUL ETTİK"
Üniversite BBC'ye konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ele geçirilen verilerin bir kısmı önemli akademik çalışmalardı bu yüzden kamu yararını gözettik" dedi ve ekledi: "Zor bir karardı fakat sonunda fidyeyi ödemeye karar verdik. Pazarlıklarda geçen tüm ifadelerin doğru olduğunu varsaymak yanlış olur."
Fidyeye Son adlı bir kampanya yürüten Europol Sözcüsü Jan Op Gen Oorth, ise "Mağdurlar fidye ödememeli. Çünkü bu suçluları finanse ediyor ve yasadışı faaliyetlerine devam etmeleri için motivasyon sağlıyor" ifadelerini kullandı.
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