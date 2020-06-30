California Üniversitesi açıkladı: Hackerlara 1,14 milyon dolar fidye verdik

California Üniversitesi koronavirüsle mücadele konusunda önemli araştırmalara imza atarken önemli bir tehditle karşı karşıya kaldı. Üniversite tarafından sistemi ele geçiren hackerların bütün bilgisayarları sıfırlama tehditine karşı 1,14 milyon dolar fidye ödendi...