Çalışanlar İş Değiştirmek ve Kendi İşini Kurma Arasında Gidip Geliyor

Pandemiyle birlikte, çalışanların iş yaşamından beklentileri de değişti. İş yaşam dengesi ve rol tatmini daha fazla önem kazanırken gelişen dijital araçların da yardımıyla kendi işini kurma konusunda cesur adımlar atılıyor. Girişimci adayları, e-ticaret ve e-ihracatı tercih ediyor.