Çalışanlar İş Değiştirmek ve Kendi İşini Kurma Arasında Gidip Geliyor

Tüm dünyanın bir yılı aşkın süredir mücadele ettiği koronavirüs salgını, iş hayatındaki dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, iş-yaşam dengesinin bozulması gibi pek çok faktör, çalışanların kariyer beklentilerini yeniden şekillendiriyor. Kaspersky tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'deki çalışanların %23'ü salgın sürecinde iş değiştirmeyi düşünürken, temel gerekçeler arasında daha yüksek gelir beklentisi ve iş-yaşam dengesinin hemen ardından, %29'la "daha değerli ve anlamlı bir rol ihtiyacı" geliyor. Ülkemizdeki genç nüfus ile yeni teknolojilere adaptasyon yeteneği bir araya geldiğinde, girişimcilik açısından son derece elverişli bir iklim ortaya çıktığını söyleyen online eğitim platformu Courself.co Kurucusu Raif Kamacı, "Özellikle pandemiyle birlikte, iş yaşamından beklentiler de değişti. Anlam arayışları artarken, gelişen dijital araçlar, kendi işini kurmak isteyen beyaz yakalıların harekete geçmesini kolaylaştırıyor" diyor.
Kendi işini kurmak isteyenlerin ilk tercihi e-ticaret ve e-ihracat
"Toplantıdan alışverişe, eğitimden sosyalleşmeye pek çok ihtiyacının karşılığını dijitalde bulanlar, cesur adımlar atmanın da eskisi kadar zahmetli olmadığının farkına vardı ve dijital altyapıları kullanarak kendi işlerini kurmaya yöneldi. Pandemi sürecinde e-ticarette yaşanan ivmelenme, bu alanda pek çok iş fikrinin doğmasını sağladı" diyen Kamacı, kendi işini kurmak isteyenlerin ilk tercihinin e-ticaret ve e-ihracat olduğunu söyledi. 2019'un başında yüzde 8,1 olan toplam ticaret içindeki e-ticaret payının, 2020'nin sonunda yüzde 20'lere yaklaştığına ve 2021'de de artışını sürdürdüğüne dikkat çeken Kamacı, sözlerine şöyle devam etti: "E-Ticaret ve e-ihracat alanlarında online eğitim almak isteyenlerin sayısında pandemi öncesine kıyasla %220 artış gözlemledik ve girişimci adaylarına destek olmak amacıyla, 'Global Ticaret Eğitimi' adlı bir proje başlattık."
"Amacımız, Türk girişimcilerin önünü açmak"
Ödeme altyapıları, stoksuz satış ve reklam gibi pek çok alanda online eğitim verdiklerine değinen Raif Kamacı, "Ülkemizde e-ihracatın önünde aşılması gereken engeller olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda 2017'den bu yana girişimci adaylarına sistemi anlatıyor; ödeme alma, yurt dışında markalaşma ve reklam gibi ihtiyaçlarının çözümüne destek veriyoruz. 'Dropshipping' adı verilen stoksuz satış sistemlerinden kargo anlaşmalarına, reklam eğitimlerinden ödeme altyapılarına pek çok alanda girişimci adaylarına yeni yetkinlikler kazandırıyoruz. Amacımız Türk girişimcilerin önünü açmak" ifadelerini kullandı.
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