Call of Duty Black Ops 4 geliyor!
Call of Duty Black Ops 4, yeni gelen bilgilere göre bu yıl içerisinde yayınlanabilir!
Call of Duty WW2'nin yayımının üzerinden çok fazla vakit geçmiş olmamasına rağmen, şimdiden serinin bir sonraki üyesi beklenmeye başlanmış durumda. Ortaya çıkan söylentilere göre, serinin bir sonraki üyesi Black Ops 4 olacak.
euroGamer'ın söylediğine göre pek çok kaynak, Call of Duty Black Ops 4'ün şu anda Treyarch'ta gelişim aşamasında olduğunu doğrulamış durumda ve yayımlama hedef tarihi 2018'in sonları olarak gözüküyor.
Black Ops oyunları, soğuk savaş döneminden bilim-kurgu geleceğe kadar pek çok farklı düzenlemeyi denemişti. Call of Duty WWII ile beraber serinin kökenine döndüğü düşünülürse, Black Ops 4'ün de gelecekçi ortamdan uzaklaşacağı tahmin edilebilir.
Genel olarak bakıldığında Black Ops oyunlarının hem hayranlar hem de eleştirmenler tarafından iyi karşılanmıştı ve özellikle Black Ops 3, çok oyunculu parçaları için genel olarak bol miktarda övgü almıştı.
Ayrıca bu, Black Ops 4'ün varlığı hakkında yakın zaman içerisinde karşımıza çıkan ilk söylenti de değil. Bu haftanın başlarında da endüstri hakkında bilgi sahibi bir isim olan Marcus Sellers, Twitter üzerinde oyun hakkında yazmıştı ve oyunun modern zamanlarda geçeceğini ve hatta bir Switch port'unun olacağını söylemişti...
Levent Öztürk
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