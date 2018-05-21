Call of Duty: Black Ops 4'te Büyük Değişim
Call of Duty serinin gelecek yeni sürümü resmi olarak duyuruldu. İşte Call of Duty: Black Ops 4 ve beraberinde getireceği büyük değişimler!
Artık neredeyse her yıl bir Call of Duty oyununun yayımlanacağından emin olabileceğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Yıllık E3 heyecanının öncesinde Activision ve Treyarch, Los Angeles'ta düzenledikleri bir canlı yayın etkinliği ile bu yılın oyununun Call of Duty: Black Ops 4 olarak adlandırılacağını doğruladı.
Oyun, 12 Ekim tarihinde PS4, Xbox One ve PC için yayımlanacak ve bunun bir sürpriz olduğu söylenemez. Şaşırtıcı olan şey ise, oyunun geçtiğimiz yıllar içerisinde alışılan bazı parçalarının değişiyor olması.
Öncelikli olarak, belki de en önemli değişiklik oyunun tek kişilik oyun moduna sahip olmayacağı. Bu karar oyun için bir ilk olacak ancak Call of Duty oyunlarının en çekici yanının yıllardır çok oyunculu oyunlar olduğu düşünülürse, kötü bir etki yaratmayacağı da tahmin edilebilir. Her ne kadar tek kişilik oyunlarda bazı unutulmaz hikayeler anlatılmış olsa da, seri için bunun büyük bir kayıp olmadığı söylenebilir.
Ancak bunun anlamı, oyunu alan herkesin diğer insanlara karşı oynamaya zorlanacağı değil. Treyarch'ın söylediğine göre tek kişilik görevler, oyunun çok oyunculu modu içerisinde yer alacak. Bu görevler, oyun dünyasına bir bağlantı kuracakken, oyuncuların farklı karakterler ile pratik yapmalarına imkan tanıyacak.
Uzun süredir söylentileri olan bir diğer yenilik ise, Fortnite ve PUBG gibi başarılı oyunların ardından Battle Royale modunun Call of Duty'ye de gelmesi. Blackout olarak adlandırılan bu oyun modu, alışıldık Call of Duty çok oyunculu haritalarının yaklaşık 1.500 katı boyunda bir harita barındıracak ve haritaların farklı kısımları, daha önceki oyunlardan esinlenen görüntüleri barındıracak.
Eğer Battle Royale türü hakkında bilginiz varsa, bu oyun modundan beklenecekleri de tahmin edebilirsiniz. Oyuncular, harita üzerinde rastgele noktalarda başlayacaklar ve tek başlarına ya da grup halinde, geriye sadece bir kişi kalana kadar birbirleri ile mücadele edecekler. Henüz bu modun bir görüntüsü sunulmuş değil ancak Treyarch, bir AAA Battle Royale'den beklenen her şeyi sunmayı planlıyor gibi gözüküyor.
Zombiler, geçtiğimiz yıllar içerisinde Call of Duty markasının standart bir modu haline dönüştüler ancak bu alanda da bazı ufak değişiklikler bulunuyor.
Oyun yayımlandığında, dört yeni karakter ve bazı yeni düşmanlarla beraber seçebileceğiniz üç yeni mod bulunacak ve her co-op modu kendi haritasına sahip olacak. IX veya Dokuz modunda oyuncular, kendilerini temel olarak yakın dövüşe odaklanacak gibi görünen bir şekilde bir gladyatör arenasında bulacaklar. Voyage of Despair seçeneği ile oyuncular Titanik üzerinde hayat mücadelesi verecekken, Blood of the Dead ile eski favorilerden biri olan Mob of the Dead hatırlanacak.
Her ne kadar bunların başlangıç için yeterince fazla içerik olduğu söylenebilse de, zombi modunun zaman içerisinde etkinlikler ve güncellemeler ile büyüyebileceği de belirtildi.
Çok oyunculu mod alanında ise bazı küçük ama önemli değişiklikler bulunuyor. Treyarch, Call of Duty: WW2'de kullanılan "ayaklar yere bassın" hareket yaklaşımını devam ettirecek. Başka bir deyiş ile daha önceki Black Ops oyunlarındaki gibi duvarda yürüme veya jetpack ile uçma gibi hareketleri beklememekte fayda var. Ancak bazı su altı kısımları olacağı söyleniyor.
HP yenilenmesi de değişiklik yaşayan bir başka alan. Her ne kadar oyuncuların 100 yerine 150 HP'leri olacak olsa da, artık oyuncuların canları otomatik olarak yenilenmeyecek ve oyuncuların, sağlık paketleri ve benzeri sistemler aracılığı ile kendilerinin can doldurmaları gerekecek. Ayrıca bu paketlerin kullanımları arasında da belirli bir zaman geçmesi gerekecek ve arka arkaya iyileşme eşyaları kullanılamayacak. Bunun da daha taktiksel bir oyun tarzını desteklemesi bekleniyor.
Black Ops III oyununun Pick 10 sistemi ise geri dönüyor ancak Treyarch bu sistemi de değiştiriyor. Oyuncular, Gear olarak adlandırılan yeni bir kategorinin eklendiğini görecekler ve bu kategori de, yeni can yenilenme sistemi için tamamlayıcı görevini üstlenecek. Gear sistemi içerisinde oyuncular, vücut zırhından daha hızlı can yenilenmesi için paketlere kadar farklı seçenekler ile karşılaşacaklar.
En son değişiklik ise, artık oyunun Steam üzerinden sunulmayacak olması. Activision, bu sefer oyunun PC sürümünü Battle.net üzerinden sunmaya karar vermiş durumda.
Görünene göre Treyarch, PC yayımı için büyük bir çaba harcıyor ve 4K ve HDR desteği, sınırsız kare oranı, ultra-geniş ekran desteği ve geniş bir kişiselleştirme yelpazesi sunmayı planlıyor.
Oyunun Battle.net'e geçiş yapmasının oyuncular üzerinde tam olarak nasıl bir etki yaratacağı bilinmese de, oyunun kendine özel sunuculara sahip olacak olmasının internet deneyimini daha iyi bir noktaya taşıyacağına kesin gözüyle bakılabilir...
Levent Öztürk
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