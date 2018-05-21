Call of Duty: Black Ops 4'te Büyük Değişim

Call of Duty serinin gelecek yeni sürümü resmi olarak duyuruldu. İşte Call of Duty: Black Ops 4 ve beraberinde getireceği büyük değişimler!

Call of Duty: Black Ops 4'te Büyük Değişim

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