Call of Duty: Black Ops Cold War Çıkış Tarihini Gösteren Video Yayınlandı

Call of Duty'nin yeni oyunu Black Ops Cold War'un çıkış tarihi belli oldu. Yeni Call of Duty işte bu tarihte geliyor!

20 Ağustos 2020 17:00

Ercan Uğurlu