Call of Duty: Black Ops Cold War Çıkış Tarihini Gösteren Video Yayınlandı

Call of Duty'nin yeni oyunu Black Ops Cold War'un çıkış tarihi belli oldu. Yeni Call of Duty işte bu tarihte geliyor!

  • Ercan Uğurlu
Oynat Yeni Call of Duty tarihi açıklandı Call of Duty'nin yeni oyunu Black Ops Cold War'un çıkış tarihi belli oldu. Yeni Call of Duty işte bu tarihte geliyor!

Call of Duty hayranları için yeni bir oyun daha geliyor. Bu defa soğuk savaş dönemini konu alacak olan yeni Call of Duty için bir tanıtım videosu yayınlandı ve bu video ile yeni oyunun çıkış tarihi müjdelendi.

Yeni oyunun adı Call of Duty: Black Ops Cold War olacakken, yeni oyun 26 Ağustos'ta oyun severlere sunulacak. Yeni oyun ile beraber serinin köklerine döndüğü açıklanırken, böylece yeni oyun da Modern Warfare ile başlatılan hareketin bir nevi devamı niteliğinde olacak.

Call of Duty: Black Ops Cold War'un geliştiricisi Treyarch olurken, Raven Software de elbette işin içinde. Serinin 17'inci oyunu olacak olan Call of Duty : Black Ops Cold War, bakalım oyuncular tarafından beğenilecek mi, yoksa eleştirilen oyunlar arasındaki yerini mi alacak.

Peki, Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri neler? Call of Duty: Black Ops Cold War, nasıl bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor?

Call of Duty: Black Ops Cold War Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i3-4340 ya da AMD FX-6300
  • RAM: 8 GB
  • Sabit Disk: 175 GB boş alan
  • OS: Win 7 SP1 64-bit
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce 1650
  • Deneyim: 1080p / 30 FPS

Call of Duty: Black Ops Cold War Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen R5 1600X
  • RAM: 12 GB
  • Sabit Disk: 175 GB boş alan
  • OS: Win 10 64-bit
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060
  • Deneyim: 1080p / 60 FPS
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