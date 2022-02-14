Call of Duty Modern Warfare 2, Yanında Warzone 2 ile Birlikte Geliyor!

COD Modern Warfare 2 ve Warzone 2, yeni bir grafik motoru kullanılarak geliştiriliyor...

  • Ercan Uğurlu
COD Modern Warfare 2 ve Warzone 2 Geliyor!

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