Call of Duty Modern Warfare 2, Yanında Warzone 2 ile Birlikte Geliyor!

Activision ve Infinity Ward, yeni Call of Duty projelerini sesizce duyurdu. Geliştirici ekip, Modern Warfare (2019) ve Warzone'un devam oyunları üzerinde çalışıyor.
Activision ve Infinity Ward'ın bir sonraki oyunları Modern Warfare 2 ve Warzone 2 olacak. 2 oyun için de yeni bir grafik motoru tasarlayan ekip, böylece yeni oyunların çok daha güçlü bir atmosfere sahip olmasını sağlayacak.
Oyunlar hakkında henüz herhangi bir fragman ya da bir görüntü yok. Warzone 2 için bir çıkış tarihi de paylaşılmazken, Call of Duty: Modern Warfare'in devamının ise 2022 yılının sonbahar aylarında PC, Xbox ve PlayStation platformlarında piyasaya çıkacağı biliniyor.
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