Call of Duty: Modern Warfare Sistem Gereksinimleri
Call of Duty: Modern Warfare PC sistem gereksinimleri belli oldu. Çok fazla RAM'e ihtiyacınız olacak, çok!
- Ercan Uğurlu
Activision'ın yeni Call of Duty oyunu Modern Warfare, şu an beta sürümüyle oyuncuları başına toplamaya başladı. Son haliyle 25 Ekim'de piyasaya çıkacak olan oyunun sistem gereksinimleri de belli oldu. Açıklanan sistem gereksinimlerine göre Call of Duty: Modern Warfare, bilgisayarınızdaki RAM'leri arttırmanızı gerektirecek bir oyun olacak. Ayrıca DX12'ye de ihtiyacınız olacak.
Call of Duty: Modern Warfare Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit (SP1) or Windows 10 64-bit (1709 or later)
- İşlemci: Intel Core i5 2500K or AMD equivalent
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1050 2GB or AMD Radeon HD 7950
- Sabit Disk: 45GB
- RAM: 8GB
- DirectX 12
Call of Duty: Modern Warfare Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (latest Service Pack)
- İşlemcş: Intel Core i7 4770K or AMD equivalent
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1060 6GB or AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580
- Sabit Disk: 45GB
- RAM: 16GB
- DirectX 12
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