Call of Duty Warzone, Şov Yapmaya İlk Günden Başladı

Call of Duty Warzone, sadece ilk 24 saati içerisinde ulaştığı oyuncu sayısıyla parmak ısırttı.

  • Levent Öztürk
Call of Duty Warzone, şovla başladı
Activision

Call of Duty Warzone, oynanabilir olmasının ardından geçen 24 saat içerisinde 6 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. Oynaması bedava, platformlar arası battle royale oyunu Activision tarafından sunulmakta ve firmanın AAA oyunu Call of Duty Modern Warfare (2019)'in bir uzantısı. Ancak Warzone'un tekil bir oyun olmasından dolayı oynamak için ana oyunu almanız gerekmiyor ve Modern Warfare dünyasına, battle royale tarzı ile tamamen bedava olarak girebiliyorsunuz.

12 Mart günü Call of Duty twitter hesabı, ilk 24 saat içerisinde 6 milyon oyuncuyu aştıklarını duyurdu ve bunun oldukça etkileyici olduğu rahatlıkla söylenebilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bir başka popüler, bedava battle royale olan Apex Legends ilk 24 saatinde 2,5 milyon oyuncuya ulaşmıştı.

Call of Duty Warzone, Verdansk'ta iki oyun modu ile sunulmakta: Battle Royale ve Plunder. Şehre 150 oyuncu bırakılıyor ve en son bir manga kalana kadar savaşıyorlar. Şu anda bir manga üç kişiden oluşuyor ancak geliştiriciler yakın zaman içerisinde beş kişilik bir sürümü de sunmayı planlıyor.

Plunder modu ise tipik battle royale tarzından biraz farklılık gösteriyor. Bu mod içerisinde oyuncuların görevi para toplamak ve 1 milyona ulaşan ilk manga turu kazanıyor.

Warzone, PC, PS4 veya Xbox üzerinde Battlenet uygulaması üzerinden indirilebilen bir tekil kurulum. Eğer daha önce oyunu aldıysanız, Warzone güncellemesi 18-22GB boyutuna sahip. Eğer ilk defa indiriyorsanız 80GB alana ihtiyacınız var.

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