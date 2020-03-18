Call of Duty: Warzone, Yeni Solos Moduna Kavuştu

Call of Duty: Warzone, yeni yayımlanmasına rağmen, şimdiden yeni Solos moduna kavuştu. Peki nedir bu Solos modu; oyunculara neler sunuyor?

  • Levent Öztürk
Call of Duty: Warzone yeni Solos moduna kavuştu
Infinity Ward/Raven Software/Activision

Call of Duty: Warzone'da çeşitliliğin artması için fazla beklememiz gerekmedi. Infinity Ward ve Raven, battle royale nişancı oyununa tek başınıza hayatta kalmanızı isteyen Solos modunu ekledi. Gulag düello sistemi ve kendinizi hayata döndürmenizi sağlayan eşyalar ile savaşa geri dönme şansınız olacak ancak eğer bu yöntemler başarısız olursa sizi geri getirebilecek kimse bulunmayacak. Teknik olarak bu mod öncesinde de takımın otomatik doldurma özelliğini kapatarak tek başınıza oynamanız mümkündü ancak tahmin edilebileceği gibi, oyundaki her takım bunu yapmayacağından dolayı ciddi bir dezavantajda olmanız söz konusuydu.

Eğer takım arkadaşları istemiyor veya diğer oyuncuları destekleme baskısı olmadan yeteneklerinizi geliştirmek istiyorsanız, bu yeni eklentinin sizin için ideal olduğu kesin. Aynı zamanda da bu özellik, Warzone'un önemini kaybetmemesi için önemli olabilir. Oynaması bedava modu şu ana kadar popüler olmuş olsa da, Fortnite ve Apex Legends gibi diğer oyunlarla ciddi bir rekabet söz konusu. Eğer oyuncular oyunun özelliklerinin sıkıcı bir hal almaya başladığını düşünürlerse, rakip bir oyuna geçiş yapmaları oldukça kolay.

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