Call of Duty: WWII, Yeni Videoyla Ortaya Çıktı!

Call of Duty'yi on sene sonra köklerine döndüren Call of Duty: WWII, aksiyon dolu ilk videosuyla ortaya çıktı!

Oynat Call of Duty: WWII, Yeni Videoyla Ortaya Çıktı! Call of Duty'yi on sene sonra köklerine döndüren Call of Duty: WWII, aksiyon dolu ilk videosuyla ortaya çıktı!

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Sonunda özüne döndü. Alparslan

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