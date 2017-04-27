Call of Duty: WWII, Yeni Videoyla Ortaya Çıktı!
Call of Duty'yi on sene sonra köklerine döndüren Call of Duty: WWII, aksiyon dolu ilk videosuyla ortaya çıktı!
Call of Duty: WWII için ilk tanıtım videosu, bolca aksiyonla birlikte ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nın dehşet veren gerçeğine odaklanan oyun, Call of Duty: World At War'dan neredeyse on sene sonra köklerine dönüyor.
Call of Duty: WWII'nun tek oyunculu modunda ABD Birinci Piyade Bölüğü'nden 19 yaşındaki Er Red Daniels'ı yönetiyorsunuz. Savaş ilerledikçe oyuncu ve takımı, Fransa, Belçika ve sonunda Almanya'da mücadele veriyor. Müttefik Kuvvetler'den farklı karakterleri yönettiğiniz görevler de bulunuyor.
Yeni sosyal merkez Headquarters dışında oyunun multiplayer modundan herhangi bir video henüz yok. Activision'ın Games Blog'u ise multiplayer modunda birkaç yeni mod olacağını söylüyor. Oyunun co-op modu hakkındaki bilgiler de şu an için kısıtlı. Firmanın paylaştığı Nazi zombi görüntüsü ise (aşağıda), bu modun geri döneceğini doğruluyor.
Nihayetinde tüm bunlar, hem Battlefield'ın, hem de Call of Duty'nin eski savaşları canlandırmaya geri döndüğünü, birkaç senedir piyasaya sürdükleri modern ve geleceğe yönelik oyunlara bir süreliğine ara verdikleri anlamına geliyor. Call of Duty: WWII, PC, Xbox One ve PlayStation 4 için 3 Kasım 2017'de piyasaya sürülecek.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Sonunda özüne döndü. Alparslan