Cambridge Analytica İçin Rekor Ceza Gelebilir
Facebook'un kullanıcı verilerini kötüye kullanması ile ortaya çıkan skandal hakkındaki soruşturma sonuçlanmak üzere
- Doğan Kürşat Aktaş
Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) neredeyse bir yıl süren sıkı takibi, Facebook'a rekor cezalar getirebilir. Facebook'un izini süren kurul, Cambridge Analytica Skandalı'na ait soruşturmayı da ilgilendiren sonuçlara ulaştı.
2011 yılında dev sosyal medya platformunun kullanıcılara sunduğu gizlilik hakları konusunda ortaya çıkan iddialar üzerine 2012 yılında Facebook ile FTC arasında bir anlaşma yapıldı. Yapılan anlaşma, Facebook'u kullanıcılarına kişisel verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmasına dair seçim sunmak zorunda bırakıyordu. Ancak Cambridge Analytica Skandalı, Facebook'un bu anlaşmaya uymayarak yaklaşık 87 milyon kullanıcının kişisel verilerini izinsiz olarak bir üçüncü tarafla paylaştığını ortaya çıkarınca FTC şirket hakkında tekrar bir soruşturma açma kararı aldı.
Bu kararın üzerinden yaklaşık bir yıl geçti ve görünüşe bakılırsa soruşturma artık bir sonuca bağlanıyor ve Facebook, FTC'nin şimdiye kadar verdiği en büyük cezaya çarptırılacak. Soruşturmanın vardığı sonuçların niteliği ve cezanın büyüklüğü konusunda henüz bir sonuca varılamadı ve bu süreç, ABD'de hükümetin kapanması sebebiyle daha da gecikebilir.
Ancak ne var ki söz konusu ceza biraz gecikmiş olsa da en büyüğü olacak. FTC'nin ceza kitabında şu an için rekorun sahibi, 2012 yılında FTC ile yaptığı anlaşmayı bozarak Apple'ın Safari tarayıcısına izleme çerezleri yerleştirmesi sebebiyle aldığı 22.5 milyon dolar ile Google olarak görünüyor. Cambridge Analytica Skandalı'nın buna göre çok daha büyük çapta kullanıcı verisinin bankalar, TV yapımcıları ve diğer büyük iş pazarları ile paylaşılmasına sebep olması FTC tarafından çok daha büyük yaptırımların uygulanmasına sebep olacak bir durum.
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