Can Sıkıcı Reklamlar Geri Döndü: 1000'den Fazla Satılık URL'ye Dikkat!

Kaspersky araştırmacıları, ziyaret edenleri kâr amacıyla istenmeyen internet adreslerine yönlendiren binin üzerinde etkin olmayan alan adını ortaya çıkardı. Yönlendirme yapılan adreslerin çoğu reklam ve zararlı yazılım içeriyor.