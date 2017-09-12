CANLI ANLATIM: iPhone X / iPhone 8 Tanıtılıyor!
iPhone 8 için beklenen an geldi! Apple'ın Steve Jobs Theater'daki büyük etkinliğini buradan canlı takip edin.
Canlı Anlatım
Bugün 21:55İki saatinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Bugün 21:55Etkinlik burada tamamlandı.
Bugün 21:52Tim Cook, tanıtılan ürünleri özetliyor.
Bugün 21:50iPhone X, 3 Kasım'da çıkacak.
Bugün 21:48iPhone, karanlıkta bile yüzünüzü algılayabiliyor.
Bugün 21:45Kablosuz şarj cihazı, iPhone 8, Series 3 Apple Watch ve AirPods'u aynı anda şarj edebiliyor.
Bugün 21:42Pil, iPhone 7'ye kıyasla 2 saat daha uzun dayanıyor.
Bugün 21:41Cihazın arka yüzünde çift 12MP sensör bulunuyor.
Bugün 21:38Yan düğmeye çift basarak ve yüzünüzü göstererek Apple Pay'e oturum açabiliyorsunuz.
Bugün 21:38Hava durumu uygulaması, yeni ekranda harika görünüyor.
Bugün 21:37Yüz ile kilit açma ilk defasında çalışmadı, parola ekranı göründü.
Bugün 21:37Craig Federighi iPhone X'i tanıtmak için sahnede.
Bugün 21:36Animoji adlı yeni emoji'ler, yüzünüzle kontrol edilebiliyor.
Bugün 21:35Size benzer birinin kilidi açma ihtimali elbette daha yüksek.
Bugün 21:35Touch ID'de rastgele birinin telefonunuzu parmak iziyle açma ihtimali 50.000'de bir iken Face ID'de bu oran, 1.000.000'da bir.
Bugün 21:33Sistem size zaman içinde uyum gösteriyor, örneğin sakal uzatırsanız.
Bugün 21:31Sistem size zaman içinde uyum gösteriyor, örneğin sakal uzatırsanız.
Bugün 21:30Saç stilinizi değiştirmeniz veya gözlüğünüzü takmanız, tanınmanıza engel değil.
Bugün 21:30Face ID ile yeni bir kayıt oluşturduğunuzda, kafanızı hareket ettiriyorsunuz ve bu motor, kafanızın bir modelini oluşturuyor.
Bugün 21:29Yeni A11 Bionic neural engine, çift çekirdekli tasarıma sahip ve saniyede 600 milyar işlem yapabiliyor.
Bugün 21:27Ön taraftaki True Depth Camera sistemine kızılötesi kamera, ön kamera, mikrofon, hoparlör, ortam ışığı sensörü dahil.
Bugün 21:24Face ID, telefona baktığınızda kilidi açıyor.
Bugün 21:24
Bugün 21:23Giriş ekranına dönmek için yukarıdan aşağıya çekiyorsunuz.
Bugün 21:23Giriş ekranına dönmek için yukarıdan aşağıya çekiyorsunuz.
Bugün 21:22Home düğmesi yok. iPhone X'i uyandırmak için ekrana dokunmanız yeterli.
Bugün 21:21
Bugün 21:21Yeni Retina ekranın ismi Super Retina Display.
Bugün 21:21
Bugün 21:20Su geçirmez ve iki renk seçeneği var. Space grey ve silver.
Bugün 21:20
Bugün 21:20En azından okunuşu böyle.
Bugün 21:18Hayır, "iPhone 10" var.
Bugün 21:18Sırada iPhone X olsa gerek.
Bugün 21:17iPhone 8 22 Eylül'de satışa sunulacak. iOS 11 ise 19 Eylül'de geliyor.
Bugün 21:14iPhone 8, kablosuz şarjı destekliyor.
Bugün 21:12
Bugün 21:12"The Machines" artırılmış gerçeklik ile oynanabilecek bir multiplayer oyun.
Bugün 21:074K 60FPS, 1080p 240FPS kayıt.
Bugün 21:06
Bugün 21:06Öznenin üzerindeki ışık filtrelerle değiştirilmiyor, gerçek zamanlı olarak analiz ediliyor.
Bugün 21:05Uygulama, çektiğiniz fotoğraftaki ışıklandırmayı ve yüzünüzdeki çizgileri dijital olarak ayarlamaya izin veriyor.
Bugün 21:04Yeni Portrait Lighting işlevi çift kamerayı kullanıyor ve Beta olarak iPhone 8 Plus ile birlikte sunuluyor.
Bugün 21:04Ekrana yeni kameranın düşük ışıkta daha iyi olduğunu gösteren görüntüler yansıyor.
Bugün 21:03Yeni GPU'nun iPhone 7'ye göre yüzde 30 daha hızlı olduğunu belirtelim.
Bugün 21:03
Bugün 21:02Plus'taki yeni sensörler f/1,8 ve f/2,8 diyafram aralığına sahip.
Bugün 21:0212MP kamera ve sensör. Optik görsel dengeleme.
Bugün 21:01Telefonların boyutları 4,7 ve 5,5 inç.
Bugün 21:01Yeni Apple tasarımı GPU.
Bugün 21:012 performans çekirdeği, 4 yüksek verimlilik çekirdeği. Sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 75 daha hızlı.
Bugün 21:00Yeni işlemci: A11 Bionic. 64-bit, 6 çekirdekli.
Bugün 21:00İki modelde de yeni Retina ekran var.
Bugün 21:00Telefonların ön ve arka yüzleri cam.
Bugün 21:00iPhone 8 ve iPhone 8 Plus hakkında konuşuyor.
Bugün 20:57"Bugün sizin için büyük iPhone haberlerimiz var." Ekrana bir video geliyor.
Bugün 20:55Cook, ilk iPhone'un yeniliklerini anlatıyor.
Bugün 20:54Tim Cook tekrar sahnede ve sırada iPhone var.
Bugün 20:53Yeni Apple TV 22 Eylül'de satışa sunulacak. Fiyatı ise 179 dolar.
Bugün 20:52Eddy tekrar sahnede.
Bugün 20:51Sky adlı yeni oyun "romantik, sosyal bir macera oyunu."
Bugün 20:51Oyun tasarımcısı Jenova Chen sahnede.
Bugün 20:48TV uygulamasına canlı haber geliyor.
Bugün 20:46
Bugün 20:46A10X işlemci, bir öncekiden 4 kat hızlı.
Bugün 20:43HDR10 ve Dolby Vision desteği.
Bugün 20:43Eddy Cue yeni Apple Tv'yi anlatmak için sahnede. 4K'dan büyük bir gelişme olduğunu söylüyor: HDR
Bugün 20:41Apple TV 4K geldi.
Bugün 20:39
Bugün 20:38Siparişler 15 Eylül'de alınmaya başlanacak. 22 Eylül'de piyasaya sürülecek.
Bugün 20:37Series 3'ün fiyatı 329 dolardan, mobil bağlantı destekli Series 3'ün fiyatı 399 dolardan başlıyor.
Bugün 20:37Gri gövde. W2 kablosuz yonga, basınç ölçer, bir günlük pil ömrü (aynı).
Bugün 20:34
Bugün 20:32"Saatte bizi en çok zorlayan şey mobil bağlantıyı eklemekti. Saatin içi zaten doluydu ve anten gibi şeyler saati küçük tutmayı zorlaştırdı."
Bugün 20:32Wi-Fi daha hızlı. Wi-Fi ve Bluetooth yüzde 50 daha iyi güç verimliliğine sahip.
Bugün 20:31Yeni çift çekirdekli işlemci, yüzde 70'e kadar daha iyi performans sunabiliyor. Siri de daha hızlı ve Apple Watch'ta ilk kez konuşabiliyor.
Bugün 20:30Apple Watch Series 3 ve Apple Music ile 40 milyon müziği bileğinize taşıyabiliyorsunuz.
Bugün 20:29iPhone olmadan, sadece Watch ile telefon görüşmesi yapmak ve mesaj gönderip almak mümkün.
Bugün 20:29Saat, mobil bağlantıya sahip.
Bugün 20:28Sırada yeni Apple Watch var. Ekrana bir video geliyor.
Bugün 20:27watchOS 4 tüm Apple Watch'lara 19 Eylül'de gelecek.
Bugün 20:27Uygulama bu senede ABD'de kullanıma sunulacak.
Bugün 20:27Yeni Apple Heart Study, kalp ritmiyle ilgili sorunları algılayıp kullanıcıları uyarabilecek.
Bugün 20:26Apple Watch, kalp ritminiz siz hiçbir şey yapmazken hızlanırsa sizi uyarıyor.
Bugün 20:25Kalp ritmi uygulması artık daha fazla bilgi görüntülüyor. Kolunuzu kaldırdığınızda kalp ritminizi saat üzerinde görebiliyorsunuz.
Bugün 20:24Jeff Williams sahnede ve watchOS 4'ü anlatıyor. Yeni sürümde Workout uygulaması baştan tasarlanmış, yeni yüzme işlevleri ve gym kit eklenmiş.
Bugün 20:23Ekrana Apple Watch sayesinde hayatı değişen kişilerin bir videosu geliyor.
Bugün 20:20Apple Watch için yüzde 97 müşteri memnuniyeti.
Bugün 20:18Apple Watch, son çeyrekte geçen seneye kıyasla yüzde 50 büyüme gösterdi.
Bugün 20:17Angela Ahrendts yeni mağazaları anlatmayı tamamladı. Şimdi Cook tekrar sahnede.
Bugün 20:16New York ve Paris'te yeni Apple Store'lar açılacak.
Bugün 20:14Gösterilen ürünler, mevsimlere göre değişecek.
Bugün 20:12Mağazalar, en büyük şehirlerde bir plaza formatında olacak.
Bugün 20:11Angela Ahrendts sahnede ve Apple mağazalarını anlatıyor.
Bugün 20:11
Bugün 20:10Apple Park, doğayla bütünleşecek biçimde tasarlandı. Yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyor.
Bugün 20:07iTunes ve App Store üzerinden Amerikan Kızıl Haçı'na bağış yapmak artık daha kolay olacak.
Bugün 20:06Salon, Cook'u alkışlıyor.
Bugün 20:05"Bu salonu Steve'e adadık çünkü onu sevdik."
Bugün 20:04"En büyük hediyesi tek bir ürün değil, tüm Apple idi."
Bugün 20:04Cook, Steve Jobs'tan bahsediyor.
Bugün 20:03Tim Cook sahnede.
Bugün 20:01Işıklar söndü, etkinlik başlamak üzere.
Sayısız dedikodu ve sızıntının ardından Apple'ın iPhone X etkinliği için artık dakikalar kaldı. Steve Jobs Theater'da yapılacak etkinlikteki en önemli duyuru, iPhone X'in tanıtılması (veya önceki adıyla iPhone 8) olacak. Şimdiye kadar iPhone 7S ve iPhone 7S Plus olarak tanıdığımız diğer iki telefon ise iPhone 8 ve iPhone 8 Plus adıyla tanıtılabilir.
İsimler kafanızı karıştırdıysa merak etmeyin, etkinlik boyunca her şeyi anlaşılır biçimde size aktarmaya çalışacağız. Canlı blog'umuz, Türkiye saatiyle 20:00'den itibaren bu sayfada başlayacak.
Zeynel A. Öztürk
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