CANLI ANLATIM: iPhone X / iPhone 8 Tanıtılıyor!

iPhone 8 için beklenen an geldi! Apple'ın Steve Jobs Theater'daki büyük etkinliğini buradan canlı takip edin.

CANLI ANLATIM: iPhone X / iPhone 8 Tanıtılıyor!
 Canlı Anlatım

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