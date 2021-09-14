CANLI: Apple'ın iPhone 13 ve Fazlasını Tanıtacağı Etkinliği Canlı İzleyin!

Her sene olduğu gibi, bu sene de yeni bir iPhone serisi ile tanışmanız zamanı geldi. Apple, iPhone 13 serisini bu akşam, Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak etkinlikte tanıtacak. Tahminler, serinin 4 farklı modelden oluşacağı yönünde: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max.
Yeni iPhone'larla birlikte, yeni Apple Watch serisinin de bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bazı diğer sürprizlerin de açıklanabileceği konuşuluyor.
Aylar süren sızıntı ve iddiaların ardından şimdi sıra, arkamıza yaslanıp Apple'ın etkinliğini izlemeye geldi. Hemen aşağıdan, iPhone 13 tanıtım etkinliğini canlı olarak izleyebilirsiniz...
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