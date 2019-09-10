Canlı: iPhone 11 Tanıtılıyor
Apple'ın merakla beklenen iPhone 11'leri sonunda tanıtılıyor! Canlı anlatımımızı buradan takip edin.
Canlı Anlatım
Bugün 21:07
Bugün 21:06
Bugün 21:05Şu an ekrana bir iPhone 11 videosu yansıyor.
Bugün 21:05Sıra pil ömründe. iPhone 11'in pil ömrü, "iPhone XR'den 1 saat daha uzun". Pil ömrünün kaç saat olduğu söylenmedi.
Bugün 21:04"Pascal's Wager" önümüzdeki ay Apple Store'da indirmeye sunulacak.
Bugün 21:03
Bugün 21:03Şu an izlediğimiz, TimWorks'e ait bir demo.
Bugün 21:02Görüntüler iddia edildiği gibi "konsol sınıfında" değil ancak ayrıntılar dikkat çekici.
Bugün 21:01En hızlı işlemci, Apple'a göre elbette iPhone 11'de.
Bugün 21:01
Bugün 21:01Apple kendi telerfonunu Galaxy S10+, Huawei P30 Pro ve Google Pixel 3 ile karşılaştırıyor.
Bugün 21:00Yeni A13 işlemci tanıtılmadan önce A12'nin bile Android'e fark attığı edildi.
Bugün 20:59Ağır çekim selfie'lere yani "slofie"lere hazırlanın.
Bugün 20:59
Bugün 20:58Ön kamera da 4K video kaydı ve ağır çekim yapabiliyor.
Bugün 20:58Ön kamera da 12 megapiksel ve daha geniş bir sensöre sahip.
Bugün 20:58
Bugün 20:57
Bugün 20:57"Akıllı telefonlardaki şimdiye kadarki en kaliteli video."
Bugün 20:57QuickTake, deklanşör düğmesini basılı tutarak hemen video kaydetmeye başlamanızı sağlıyor.
Bugün 20:564K 60 fps video kayıt desteği.
Bugün 20:56Birileri otomobillerdeki yansımaları inceleyecek mi? (gerçekten iPhone ile kaydedilip kaydedilmediğini anlamak için)
Bugün 20:55
Bugün 20:55
Bugün 20:55iPhone 11 ile kaydedilen bir video gösteriliyor.
Bugün 20:55
Bugün 20:54
Bugün 20:54Gece modu, "yeterince karanlık" olduğunda otomatik olarak devreye giriyor.
Bugün 20:54
Bugün 20:54
Bugün 20:53Gelişmiş resim işleme, fotoğrafın farklı bölgelerine farklı geliştirmeler uyguluyor.
Bugün 20:53
Bugün 20:52Bu işlev özellikle manzara fotoğraflarında veya uzaklaşamadığınız durumlarda faydalı
Bugün 20:52
Bugün 20:52Ultra geniş kamera, daha çok alan yakalamanıza izin veriyor
Bugün 20:51
Bugün 20:51Yeni çift kamera. İki kamera da 12MP
Bugün 20:51
Bugün 20:506.1 inç ekran.
Bugün 20:50
Bugün 20:50
Bugün 20:49
Bugün 20:49
Bugün 20:49Yeni telefonun adı iPhone 11.
Bugün 20:48Cook, geçen seneki iPhone'ları ve tüketici memnuniyetinin yüksek seviyesini anlatıyor.
Bugün 20:47
Bugün 20:47Sıra iPhone'da.
Bugün 20:45GPS'li Watch Series 3'ün fiyatı ise artık 199 dolar.
Bugün 20:44GPS modellerin fiyatı 399 dolardan, GPS ve hücresel destekli modeller 499 dolardan başlıyor başlıyor.
Bugün 20:44Yeni Nike ve Hermes modelleri.
Bugün 20:43
Bugün 20:42Artık tüm hücresel özellikli Watch'lar acil arama yapabilecek.
Bugün 20:42
Bugün 20:42
Bugün 20:41
Bugün 20:40Dahili pusula, ne tarafa baktığınızı gösteriyor.
Bugün 20:40
Bugün 20:40Kolunuzu kaldırmadan fitness değerlerini görebilirsiniz.
Bugün 20:40
Bugün 20:39Ekranda yapılan yeniliklerle birlikte Apple'a göre pil ömrü, 18 saate ulaştı.
Bugün 20:39
Bugün 20:39
Bugün 20:38Ekran her zaman açık ve hiç kapanmıyor.
Bugün 20:38İşte yeni nesil Apple Watch Series 5.
Bugün 20:36Bu araştırmalar, tıp alanında yapılacak yeniliklere yardımcı olabilir.
Bugün 20:36Bunlara Apple Research uygulaması üzerinden katılmak mümkün.
Bugün 20:35İkinci araştırma Kadın Sağlığı Çalışması ve son araştırma Apple Kalp ve Hareket Çalışması
Bugün 20:35Apple üç yeni araştırmayı açıklıyor: Yüksek seslere maruz kalmakla ilgili Apple İşitme Çalışması
Bugün 20:34
Bugün 20:33Apple Watch Series 4'te EKG özelliği de bulunduğundan, cihazın tıbbi yetenekleri de var.
Bugün 20:31
Bugün 20:30Apple Watch'ın muhtemelen hayat kurtardığı olayları izliyoruz.
Bugün 20:28
Bugün 20:28Sıra Apple Watch'a geldi.
Bugün 20:28
Bugün 20:27Fiyatı 329 dolardan başlıyor.
Bugün 20:27Yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum.
Bugün 20:26
Bugün 20:26
Bugün 20:25
Bugün 20:24Apple, klavye ile kullanabileceğiniz bir Smart Connector ile geliyor.
Bugün 20:24
Bugün 20:23Yeni iPad 10,2 inç ekrana sahip.
Bugün 20:22Yeni bir iPad geliyor olsa gerek.
Bugün 20:21
Bugün 20:20Tim Cook, bir anda iPad'e geçiş yaptı.
Bugün 20:20Apple TV, Mac veya iPhone alanlar, bir yıllık TV+ üyeliği elde ediyorlar.
Bugün 20:20Apple TV+'ın fiyatı ayda sadece 4,99 dolar. Netflix'in, Amazon'un ve Disney'in canı yanabilir.
Bugün 20:18
Bugün 20:17
Bugün 20:17İnsanların görme kabiliyetini kaybettiği See'nin fragmanını görüyoruz
Bugün 20:16
Bugün 20:15Tim Cook, The Morning Show'un fragmanlarını kaç kişinin izlediğini anlatıyor.
Bugün 20:14
Bugün 20:14Sıra Apple TV Plus'ta.
Bugün 20:13Bir aylık deneme süresi.
Bugün 20:13150 ülkede 150 oyunla hizmete başlayacak. Fiyatı ise aylık 4,99 dolar.
Bugün 20:12Apple Arcade, 19 Eylül'de kullanıma açılacak.
Bugün 20:12Oyunun adı "Sayonara Wildhearts".
Bugün 20:11Ve bir oyun daha.
Bugün 20:10Bu oyunun adı "Shinsekai Into The Depths" ve yine Apple Arcade'e özel.
Bugün 20:09
Bugün 20:09Sesler, daha fazla gerçekçilik için su altında kaydedilmiş.
Bugün 20:09
Bugün 20:09
Bugün 20:08Şimdi de Capcom'^dan Peter Fabiano sahnede.
Bugün 20:08Frogger, Apple Arcade ile ilk günden itibaren sunulacak ve sadece Arcade'de olacak.
Bugün 20:07
Bugün 20:06Frogger'ın modern grafiklerle yenilenmiş halini görüyoruz.
Bugün 20:05Konami'den Benjamin Kinney sahnede.
Bugün 20:05Oyun üyelik hizmeti Apple Arcade, bu sonbaharda kullanıma sunulacak. Arcade, masaüstünü, mobili ve Apple TV'yi kapsıyor.
Bugün 20:04
Bugün 20:04Konuşulacak olan ilk konu, App Store ve Apple Arcade.
Bugün 20:04
Bugün 20:02CEO Tim Cook sahnede ve konuşmasına başladı.
Bugün 20:02Videoda geçen senelerdeki farklı Apple arayüzlerini görüyoruz.
Bugün 20:01
Bugün 20:00Etkinlik bir videoyla başladı.
Bugün 19:58Işıklar sönmeye başladı, etkinliğin başlamasına iki dakika daha var.
Bugün 19:54Cam görünümlü Apple logosu, ekranda renk değiştirmeye devam ediyor.
Bugün 19:47Sızıntılar, bugün tanışacağımız iPhone'ları büyük oranda ortaya çıkardı ancak yine de Apple'ın sürprizlerine hazırlıklı olmakta fayda var.
Bugün 19:40Steve Jobs Tiyatrosu'ndaki Apple etkinliğinin başlamasına çok fazla kalmadı. Bugün tanıtılmasını beklediğimiz cihazların başında 3 yeni iPhone modeli ve Apple Watch 5 geliyor.
Apple'ın yıllık iPhone etkinliği için vakit sonunda geldi. Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak olan etkinlik, firmanın Kaliforniya'daki merkezinde düzenleniyor.
Bugün sahnede tanıtılacak ürünler arasında yeni iPhone 11'ler var. Bunun yanında Apple Watch 5'in de tanıtımına şahit olabiliriz. Son olarak iOS 13, iPadOS ve macOS Catalina'nın final sürümlerinin ne zaman çıkacağını öğrenmeyi umuyoruz.
Etkinlikte elbette başka tanıtımlar da olabilir, bu yüzden bugün saat 20:00'de, bu sayfada yapacağımız canlı anlatımımızı kaçırmayın.
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