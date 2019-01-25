Canlı Kutucuklar Ölüyor mu?
Windows 10'un hafif sürümü Windows Lite, Başlat Menüsündeki canlı kutucukları kullanmayacak!
Windows 10'un kırpılmış sürümü Windows Lite, yakında canlı kutucukları kaldırarak Başlat Menüsünde ciddi bir değişiklik yapabilir.
İlk olarak Windows 8'de görünen canlı kutucuklar, dokunmatik cihazlarda büyük düğmelerle kullanımı kolaylaştırmayı amaçlıyor, aynı zamanda bilgi de sunuyordu. Canlı kutucuklar Windows 10'da da yer alıyor ancak tüm kullanıcıların onlara alıştığını söylemek zor.
Microsoft'un daha basit bir Windows sürümü geliştirirken kutucukları kaldırması, sürpriz değil. Ancak kutucuklarla ilgili uzun süredir herhangi bir yenilik yapılmamış olması, işlevin Windows 10'dan da kaldırılacağı anlamına gelebilir.
Yazılım devi Microsoft, sadece Windows Lite değil, Polaris ve Andromeda gibi geleceğe ait projelerinde daha basit tasarımlar hayal ediyor. Bu, canlı kutucukların sonunu getirebilir.
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