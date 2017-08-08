Canlı yayın: Açık Akademi Yaz Okulu mercek altında
Microsoft'un her yıl düzenlediği örnek yaz okulu uygulaması ve sunduğu fırsatları Canlı Yayında değerlendiriyoruz!
Her yıl Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 100 öğrencinin katılımı ile Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirilen "Açık Akademi Yaz Okulu" bu yıl 31 Temmuz - 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu okulda öğrenciler öğrenciler uygulama geliştirme eğitimi almanın yanı sıra farklı sektörlerin liderleriyle tanışıyor ve iş dünyasının kapılarını aralıyor.
Diğer firmalara da örnek olmasını umduğumuz bu uygulamanın detaylarını, alınan eğitimleri ve sağlanan katma değeri Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Ekosistem Müdürü Behice Funda ile Canlı Yayında mercek altına alıyoruz.
Canlı yayınımız 9 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 15.00'da CHIP Online'da olacak. Eğitim konusunda bilgi almak isteyen tüm gençleri ve anne-babaları bekliyoruz, kaçırmayın!
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın