CANLI YAYIN: iPhone 12 Tanıtımını Canlı Yayında İzleyin

Apple'ın yeni iPhone'larını, yani iPhone 12 serisini (ve muhtemelen daha fazlasını) tanıtacağı etkinliği saat 20.00'da başlıyor. iPhone 12 özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm detayları, canlı yayında izleyerek öğrenebilirsiniz...