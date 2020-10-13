CANLI YAYIN: iPhone 12 Tanıtımını Canlı Yayında İzleyin

Apple'ın yeni iPhone'larını, yani iPhone 12 serisini (ve muhtemelen daha fazlasını) tanıtacağı etkinliği saat 20.00'da başlıyor. iPhone 12 özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm detayları, canlı yayında izleyerek öğrenebilirsiniz...

CANLI YAYIN: iPhone 12 Tanıtılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle biraz gecikmeyle de olsa, iPhone 12 serisi nihayet bu gece tanıtılıyor. Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak olan tanıtım etkinliğinde, uzun zamandır merakla beklenen ve hakkında pek çok iddia ortaya atılan iPhone 12 serisi hakkındaki tüm detayları öğreneceğiz.

Söylentiler, bu sene Apple'ın 4 farklı iPhone 12 modelini tanıtacağı yönünde yoğunlaşıyor. Bu modellerinse, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmaları bekleniyor. Bu dörtlü arasında en çok merak edilen model ise, hiç kuşkusuz iPhone 12 mini olacak.

Saatler 20.00'ı gösterdiğinde, büyük etkinlik başlayacak ve bizlere de, arkamıza yaslanıp bu etkinliği, hemen aşağıdaki videodan izlemek kalacak. 

Apple Event — October 13Apple Event — October 13
Join us for a special Apple Event on October 13 at 10am PDT. Set a reminder and we'll send an update before the show.

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