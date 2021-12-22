Canlı Yayın Kraliçesi Viya Her Şeyi Satabiliyordu; Şimdi Rekor Ceza Aldı!

Eylül ayında eğlence sektörü için vergi düzenlemesini yoğunlaştıran Çinli yetkililer, 20 Aralık 2021'de Çin'in en popüler influencerlarından Viya'ya (Huang Wei), 210 milyon dolarlık rekor ceza verdi. Cezanın sebebi ise vergi kaçakçılığı...
"Canlı Yayın Kraliçesi"
Çin'in popüler influencerlarından 36 yaşındaki Viya, çevrimiçi alışverişin de artması ile hızla ünlendi. Öyle ki "Canlı yayın kraliçesi" lakabı ile tanınmaya başladı. Hemen her şeyi satma yeteneği ile bilinen Viya'nın 120 milyondan fazla takipçisi vardı. 2020'de 40 milyon Çin Yuanı(6 milyon dolar) roket fırlatma hizmeti de dahil olmak üzere hemen hemen her şeyi satabiliyordu.
210 milyon dolarlık para cezası, tüketicileri kozmetik, giyim ve ev aletleri gibi ürünlere milyonlarca dolar harcamaya ikna etme konusunda rekabet eden Viya gibi pek çok çevrimiçi etkileyiciler için şimdiye kadarki en büyük ceza. Viya, Alibaba'nın Taobao pazarındaki en büyük yıldızlardan biriydi. Trafik çekiyor ve tüketimi artırıyor.
E-ticaret platformu Taobao'da popüler bir alışveriş akışına ev sahipliği yapmasıyla tanınan Viya, vergi kaçakçılığı nedeniyle rekor (210 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.
Kişisel Gelirini Gizleyerek ve Yanlış Beyanlarda Bulunarak Vergi Kaçırdı
Eyalet Vergi Dairesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada , Viya olarak da bilinen Huang Wei'nin 1.34 milyar yuan vergi, gecikme ücreti ve para cezası ödemesine karar verildiğini söyledi. Açıklamada, 2019 ve 2020'de kişisel gelirini gizleyerek ve yanlış beyanlarda bulunarak toplam 643 milyon yuan vergiden kaçındığı belirtildi.
Karar sonrası ülkede bazı çevrim için satış sitelerinin hisselerinde düşüş görüldü.
Özür Diledi
Viya Pazartesi günü, yaklaşık 18 milyon takipçisi olan Weibo mikroblog hesabından özür diledi. Kendisini "derin suçlu" hissettiğini söyleyen influencer, vergi dairesi tarafından verilen cezayı "tamamen kabul edeceğini" söyledi. Ayrıca cezayı zamanında ödemeyi de taahhüt etti.
Ancak özrüne rağmen, Weibo (Çin'in Twitter versiyonu), Douyin (Çin'in TikTok versiyonu) ve Taobao hesaplarını çevrimdışına aldı.
Salgının başlangıcında Viya, Wuhan'da mücadele eden işletmeler ve kişiler için para toplamak amacıyla canlı bir yayına ev sahipliği yapmış ve birkaç saat içinde yaklaşık 32 milyon dolar toplamayı başarmıştı.
Influencerlar Panik İçinde Bekliyor
Devlete ait Çin Haber Servisi'ne (CNS) göre, hükümetin Eylül ayında eğlence sektöründen devlet gelir tahsilatı düzenlemesini güçlendireceğini açıklamasının ardından 1000'den fazla influencer panikle vergi ödemelerini yapmaya çalışıyor. CNS'ye göre, vergi mükelleflerinin ağır cezalardan kaçınmak için 2021'in sonuna kadar süreleri var. Diğer iki yüksek profilli Çinli yayıncı – Cherie ve Sunny – vergi kaçakçılığı nedeniyle Eylül ayında toplu olarak 15 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.
Pekin, eğlence endüstrisine yönelik gözetimi yoğunlaştırıyor. Çin'in internet düzenleyicisi Kasım ayında yaptığı açıklamada, Çin'deki ünlülerin servetlerini teşhir etmekten kaçınmaları ve "temel sosyalist değerlere" bağlı kalmaları gerektiğini söyledi. Kasım ayında Çin, "yasadışı ve etik olmayan" davranışlar nedeniyle alıntı yaptığı 88 ünlünün isimlerini içeren bir kara listeyi de açıkladı.
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