Canon'dan Yeni 2'si 1 Arada Şipşak Fotoğraf Makinesi ve Yazıcı: Zoemini S2

Canon, hareket halindeyken fotoğraf çekmek, özelleştirmek ve baskı almak isteyen kullanıcılar için geliştirdiği, şipşak fotoğraf makinesi ve yazıcı sektörüne sunduğu en son ürün olan Canon Zoemini S2'yi tanıttı. Bir önceki Canon Zoemini S modeli temel alınarak geliştirilen bu yenilikçi tasarım, kullanıcıların tek bir cihazdan kenarlıklar ve filtreler eklemelerine, çekim modları arasından seçim yapmalarına ve sevdikleri fotoğrafları kaydedip sonra baskısını almalarına olanak tanıyor. Koyu Camgöbeği, İnci Beyazı ve Pembe Altın renk seçenekleri bulunan Canon Zoemini S2, hafif ve kompakt yapısıyla günlük hayatta basit kullanım sunuyor.
Canon Mini Print Uygulaması ile yaratıcılığın sınırlarını kaldırın!
Yaratıcı beyinler, içerik üreticiler ve özgün fotoğraf severler için mükemmel kullanım sunan Canon Zoemini S2, Bluetooth üzerinden Canon Mini Print Uygulamasına bağlanabilmesiyle, kolajlardan yuvarlak çıktılara, metin eklemeden hazır veya özel oluşturulmuş çıkartmalar yazdırmaya kadar eğlenceli kreasyonlar üretilmesine olanak tanıyor. Mobil cihaza elle çizilmiş imzalar ve semboller alınabiliyor, uygulama içinde düzenlenebiliyor ve Canon Zoemini S2 kullanılarak yazdırılabiliyor. Bunlar albümler veya fotoğraflı anı defterleri hazırlamak için ideal özellikler olarak öne çıkıyor. Mükemmeli isteyenler, Canon Mini Print uygulaması aracılığıyla canlı görüntüyü kontrol ederek baskıdan önce pozlarda ince ayarlamalar yapabiliyor ve arkadaşlarının ve aile üyelerinin hepsinin çekimde yer almasını sağlayabiliyor.
2'si 1 arada işlevi ile çekin, baskı alın, bandı açın ve yapıştırın
Canon Zoemini S2'nin 2'si 1 arada işlevi, yaratıcılığın öne çıkmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar hareket halindeyken fotoğraf çekebiliyor, özelleştirebiliyor ve baskı alabiliyor. Yeni Efektler ve Çerçeveler düğmeleri vintage filtreler ve kenarlıklar eklerken, dahili ayna ve halka ışığı ile şık selfie'ler çekilebiliyor. Kullanıcılar optimum çekim için, üstteki kaydırma düğmesini kullanarak portre, dış mekan veya selfie modu arasında geçiş yapabiliyor ve sonra 10 sayfaya kadar arkası yapışkanlı Zink™ Fotoğraf Kağıdını kullanarak dizüstü bilgisayarlardan cep telefonlarına veya ajandalarına kadar her şeyi kişiye özel hale getirmek için farklı formatlarda baskılar alabiliyor.
Kompakt tasarımı sayesinde her yere yanınızda götürün
Kompakt tasarımı ve sadece 188 g ağırlığıyla Canon Zoemini S2 mükemmel bir cep fotoğraf makinesi ve şık bir tatil arkadaşı olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar yeni maceralarından önce kağıt tepsisini yeniden doldurmayı unutsalar bile, görüntüleri MicroSD karta kaydedip daha sonra yazdırabiliyor. Üstelik, çekim tarihi bilgileri bir akıllı telefonla senkronize edildikten sonra görüntülere otomatik olarak da eklenebiliyor.
Hareket halindeyken anılar biriktirme becerisini arttırmak adına Canon Zoemini S2, bir önceki modele göre daha uzun bir baskı kuyruğu süresi sunuyor. Ayrıca kağıt doldurma sıklığı azalan cihaz, pil ömrü 25 adete kadar fotoğraf baskı alacak şekilde yüksek olmasıyla öne çıkıyor.
Canon Zoemini S2, Türkiye pazarında Kasım ayından itibaren temin edilebilecek.
Canon Zoemini S2 hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://www.canon.com.tr/cameras/zoemini-s2/
Canon Zoemini S2 - Temel Özellikler:
Siyah ve beyazın yanı sıra canlı ve vintage renk filtresi seçenekleri de desteklenir.Otomatik beyaz ayarı ve poz ayarıHem kenarlıksız ve hem beyaz kenarlı baskı desteklenir.Dikdörtgen baskıya ek olarak Zink™ ZP Yuvarlak Baskı Kağıdı ile yuvarlak baskılar da desteklenir.Bluetooth 5.0 uyumludur.
Ürün özellikleri:
Güç Kaynağı - Şarj edilebilir lityum polimer (700 mAh)Ekran Penceresi Boyutu - BelirtilmemişGövde Renkleri - Pembe Altın / İnci Beyazı / Koyu CamgöbeğiGövde (G x Y x D)- 121 x 80,3 x 22,4 mmAğırlık - 188 g
Canon Mini Print Uygulaması hakkında:
- Mobil cihazın Bluetooth aracılığıyla Canon Şipşak Fotoğraf Makinesi ve Yazıcıya bağlı olması ve cihaza App Store ve Google Play'de ücretsiz olarak sunulan Canon Mini Print Uygulamasının yüklenmiş olması gerekir.
- Uyumlu İşletim Sistemi: iOS 9.0 veya üstü, Android 4.4 veya üstü
Desteklenen diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Arapça, Portekizce, Felemenkçe, Norveççe, Danca, Fince, İsveççe, Estonca, Letonca, Litvanca, Yunanca, Çekçe, Macarca, Lehçe, Slovakça, Türkçe, Slovence, Rumence, Bulgarca, Hırvatça, Rusça, Kırgızca, Kazakça, Ermenice, Ukraynaca, İbranice
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