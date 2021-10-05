Canon'dan Yeni 2'si 1 Arada Şipşak Fotoğraf Makinesi ve Yazıcı: Zoemini S2

Görüntüleme teknolojileri lideri Canon'un sevilen 2'si 1 arada Zoemini ailesine yeni bir model katıldı. Zoemini S2 şipşak fotoğraf makinesi ve yazıcısı, yenilikçi uygulama içi düzenleme özellikleri ve hareket halindeyken baskıyı eğlenceli çekim seçeneklerinin özellikleriyle mükemmel şekilde birleştirerek kompakt bir cihaz sunuyor.

Canon'dan Şipşak Fotoğraf Makinesi Zoemini S2

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