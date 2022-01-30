Casper Excalibur'dan Öğrencilere Tatil Rehberi

Beklenen zil çaldı, öğrencilerin dört gözle beklediği sömestir tatili de başladı. Yoğun eğitim programının ardından keyifli dakikalar geçirmek isteyen öğrencilere rüya bir tatil için gerekli olan oyun, dizi ve film rehberi ise gençliğin nabzını tutan Türkiye'nin teknoloji markası Casper Excalibur'dan geldi.