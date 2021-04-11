Casper ile İş İçin Teknoloji

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, dijital dönüşüm sürecine sunduğu çalışmaları "iş için teknoloji" çatısı altında topluyor. Kurumlara sunduğu özel hizmetler ile yerinde üretimden hızlı teknik servise, lojistikten ek garanti sürelerine kadar pek çok konuda iş hayatını kolaylaştıran kurumsal çözümler sunuyor.