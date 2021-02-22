Casper Nirvana X500 "Bir İş Bilgisayarından Fazlası"

Casper'ın yeni ultra ince ve hafif dizüstü bilgisayarı Nirvana X500 yüksek performans ve üretkenliği ile kullanıcılarından tam not aldı. Maksimum verimlilik ve performans için tasarlanan 1.59 kg hafifliğindeki X500, eşsiz bir mobilite deneyimi sunmak için geliştirildi.