Casper'dan Öğrencilere Hediye Yağmuru!

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin teknolojik ihtiyaçlarına birçok çözüm sunan Casper, uzaktan eğitim ürünlerine uyguladığı birçok kampanya ve özel indirimle öğrencilerin yanında.