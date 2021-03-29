Casper ve Excalibur Bilgisayarlar'da Self Servis Kurulum Deneyimi

Yeni Windows 10 Pro işletim sistemlerinde kullanıma sunulan Windows Autopilot özelliği ile artık bilgisayarlar dakikalar içerisinde kullanıma hazır hale geliyor! Windows işletim sisteminin kullanıldığı Casper ve Excalibur bilgisayarlarda deneyimi daha da arttırmak ve satın alma sonrasında cihazların kullanıma hazır olma süresi azalıyor.
Özellikle kurumsal çözümlerde işletmelere büyük bir zaman tasarrufu getirecek Windows Autopilot, çalışanların tüm uygulama ve verilerini dakikalar içinde yeni bilgisayarda hazır olmasını sağlıyor. Bilgisayar kurulum ve kullanım deneyimini üst düzeye çıkaran bu yenilik, kurumlar için dakikalar içerisinde kullanıma hazır bilgisayarlar fırsatını da sunuyor.
Windows Autopilot Avantajları Neler?
Windows 10 Pro işletim sistemlerinde kullanılabilen Windows Autopilot özelliği, en yeni Windows deneyimini sunduğu gibi dakikalar içerisinde de bilgisayarların kullanıma hazır hale gelmesini sağlıyor. Uzun yükleme süreleri, çalışanlar için kişiselleştirme ve IT müdahaleleri ortadan kaldırılıyor.
IT ekiplerinin zaman tasarrufu elde etmesini sağlayacak yenilik, aynı zamanda diğer geliştirme ve sorun çözümlerinde de ekiplere zaman kazandırıyor. İş verimliliğini ve zaman kazancını en üst düzeye çıkarırken bulut tabanlı cihaz yönetimi konusunda da şirketlerin dönüşümünü kolaylaştırıyor. Tüm bu özellikler ile birlikte bilgi ve veri güvenliğinde kurumlara Microsoft ve Casper güvencesiyle yeni bir koruma kalkanı sağlanıyor. Windows Autopilot sayesinde pek çok can sıkıcı durumdan kurtulan çalışanların memnuniyeti artarken, çalışanların performansı ve verimliliği de yükseliyor.
Nasıl Çalıştırılır?
Windows Autopilot özelliğinden yararlanmak isteyen şirketler için Windows 10 Pro'lu Casper bilgisayarların satın alınarak cihazların yönetim sisteminde tanımlanması yeterli. İlk kurulumlar için IT ekipleri tarafından belirlenecek profillerin ardından çalışanların bilgisayarlarında oturum açması yeterli. İşletmedeki her bir bölüm için özel olarak yapılacak ayarlamalar sayesinde çalışanların her biri, ideal çalışma platformlarına dakikalar içerisinde sahip olmanın avantajını yaşıyor.
Windows Autopilot özelliğinden yararlanmak için 'yi ziyaret ederek ihtiyacınıza uygun Casper ve Excalibur bilgisayar modellerini inceleyebilir, yeni Windows 10 Pro avantajlarını deneyimleyebilirsiniz.
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