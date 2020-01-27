Casper VIA P3 İnceleme

Casper'ın geçtiğimiz aralık ayında satışa sunduğu yeni modeli VIA P3, özellikle fiyatıyla bütçeye uygun bir akıllı telefon olarak raflarda yer almıştı. Elbette Casper VIA P3 çok geçmeden elimize ulaştı ve bir süredir Casper'ın bu yeni modelini kullanıyoruz. Şu an piyasada 1599 TL fiyatla bulunabilen VIA P3, sahip olduğu bu fiyatıyla iyi bir çizgide duruyor. Elbette bu fiyat çizgisinde rakipleri de yok değil. Şimdi bakalım VIA P3 bizlere neler sunuyor, sahip olduğu özellikler neler, performansı nasıl ve bu fiyata satın alınır mı? Adım adım incelemeye başlayalım.
VIA P3, form faktörüyle oldukça güzel bir telefon. Son dönemin büyük ekranlı telefonlarından sıkılan ve rahat kullanılacak bir model bulamayanlara hitap eden telefon, tek el kullanımına gayet müsait yapısıyla dikkat çekiyor. Öte yandan bütçeye uygun bir model olmasına karşın tasarımıyla da premium görünümde olan telefon, cam malzemeye sahip güzel bir gövdeden oluşuyor. Malzeme kalitesini gayet beğendiğimiz VIA P3, sade ve güzel görünüyor.
Siyah renkli olan telefonun sağ kenarında ses ve güç butonları, sol yanda ise SIM kart ve microSD kart çekmecesi yer alıyor. Çift SIM kartlı bir model olan VIA P3, microSD kart yuvasıyla da hafızayı 256 GB'a kadar genişletme olanağı tanıyor.
Telefonun alt kenarında da USB-C portu bulunurken, üst tarafta da 3.5 mm kulaklık girişi konumlandırılmış.
Casper VIA P3 Ekran Detayları Neler?
VIA P3'ün ekranı iPhone X benzeri çentikli yapısıyla dikkat çekiyor. Üst tarafta geniş bir çentik bölümüne yer veren telefonun ekranı 5.86 inç boyutunda. İsterseniz bu çentiği, ayarlar ekranından kenarlara siyah bant atarak kapatabiliyorsunuz elbette.
Telefonun ekranı HD+ çözünürlükle geliyor. Yani 720x1520 piksel bir ekranın sahibi VIA P3. Ekran paneli IPS LCD olarak tercih edilmiş olsa da, rakipleriyle kıyasladığımızda 288 ppi piksel yoğunluklu ekranın rakiplerinin gerisinde kaldığını söylemek mümkün. Ancak ekran 400 nit parlaklık oranıyla iyi bir parlaklık değerine sahip. Öte yandan ekran renk dengesiyle de sınıfına uygun sonuç ürettiğini söylemek lazım.
Üstteki çentik ve kenar çerçevelerinin nispeten ince tutulmuş olmasıyla 19:9 görüntü oranı üreten telefonun ekran – gövde oranı da yüzde 78 seviyesinde.
Casper VIA P3 Hangi Android Sürümünü Kullanıyor?
Casper VIA P3'ün işletim sistemine baktığımızda ise, Android 9'un kullanıldığını görüyoruz. Ancak saf Android arayüzü tercih edilmiş. Bu da telefonun akıcı bir performans sağlamasına sebep oluyor. İçeriğinde FM radyo ve Google servisleri yüklü bulunduran telefonda harici olarak sadece Casper'ın servislerine ulaşabileceğiniz bir uygulaması yer alıyor. Bu uygulama üzerinden cihaz bilgilerine erişebiliyor, servis noktalarını görebiliyor, ürün takibi yapabiliyor ve çağrı merkezinden yardım alabiliyorsunuz.
Eğer arayüz çok sade geldiyse yeni launcher'lar yükleyerek özelleştirebilirsiniz de fakat açıkçası bu, sade tasarımıyla oldukça hızlı çalışan telefonu zamanla yavaşlatmaya neden olacaktır. Bu anlamda sade tasarım & hızlı performans dengesini bozmayın derim.
Üst çekmece altında pil tasarrufu ve gece ışığı gibi yararlı kısayollara erişebileceğiniz gibi telefona ilişkin pek çok ayarı elbette Ayarlar menüsünden yapacaksınız. Burada bulunan güvenlik adımından parmak izinizi de tanımlayabiliyorsunuz.
Telefonda parmak izi sensörü ekranın altında bulunmuyor. Parmak izi sensörü telefonun arka yüzüne yerleştirilmiş. İşleyişinin gayet hızlı olduğunu özellikle belirtmek lazım. Ancak sensörün etrafındaki bezelin belli belirsiz tutulmuş olmasından dolayı, her defasında yerini bulmanız zor oluyor. Telefonda yüz tanıma sistemi ise yer almıyor.
Casper VIA P3 Performansı Nasıl?
VIA P3, Mediatek Helio P60 işlemciyle geliyor. 12nm üretim sürecinin eseri olan bu işlemci, 8 çekirdekli yapıda. Bu çekirdeklerin dördü 2.0 GHz frekanslı Cortex-A73 ile çalışırken, diğer 4 çekirdek paketi de yine 2.0 GHz frekanslı Cortex-A53'ten oluşuyor. Grafik hanesinde Mali-G72 yer alıyor, ayrıca RAM hanesinde 3GB bulunuyor. Telefonun dahili hafızası ise 32 GB kapasitesinde.
Şimdi bu kadroyla beraber hemen aldığımız sentetik test sonuçlarından bahsedecek olursak, AnTuTu'ya yakından bakabiliriz.
VIA P3'ün AnTuTu Benchmark'tan aldığı puan, 165777 oluyor. Bu skorla beraber diğer modellerle karşı karşıya koyduğumuz VIA P3, kendine üst sıralarda yer buluyor. Muadil modellerden Galaxy M20 ile arasında büyük fark yaratan telefon, Galayx A70 ile aynı çizgide bulunurken, Xiaomi Redmi Note 8 ve Oppo A9 (2020)'ye yakın seyrediyor.
Sentetik test sonucunda güzel bir yere yerleşen VIA P3, pratik kullanımda da iyi bir performans sergiliyor. Günlük kullanımda pek sıkıntı yaşatmayan telefon, temel uygulamaları sorunsuz çalıştırıyor. Öte yandan oyun severler de VIA P3'ten memnun kalacaklardır kanaatindeyiz. Zira gerek Call of Duty: Modern Warfare, gerek PUBG'de değerlendirdiğimiz telefon, üst seviye grafik ayarlarında her iki oyunda da herhangi bir kasma ve donma yaşatmadan oyun performansı sağlamayı başardı. Yine telefonun düşük ısı değerleriyle de ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz.
Casper VIA P3 Pil Ömrü Detayları
Casper VIA P3, üzerinde 3000 mAh kapasitesinde bir batarya bulunduruyor. Bu kapasite günlük normal kullanımlar için gayet yeterli olurken, telefon 22 saatlik konuşma süresi sağlıyor. Ancak ekstrem kullanımlarda pil performans modlarını kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Zira 90 dakikalık Full HD video testimizde tam ekran parlaklığında ve Wi-Fi açık senaryoda yüzde 25'lik şarj kaybı yaşayan telefon, bu anlamda pil yönetimi ile rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor. Zira son zamanlarda genellikle bu segmentte incelediğimiz akıllı telefon modellerinde aynı senaryoda yüzde 14 – 15'lik bir kayıp görüyoruz.
Oyun pil senaryolarında da değerlendirdiğimiz VIA P3, PUBG'de 30 dakika süre sonunda yüzde 14 şarj kaybederken, Call of Duty: Modern Warfare'de ise yüzde 17'lik bir kayıp gösterdi. Bu anlamda 5000 mAh batarya kapasitesindeki Galaxy M20 muadili değil VIA P3. Ancak Honor 9X ile benzer bir performans gösteriyor.
Peki, Casper VIA P3 ne kadar sürede şarj oluyor? Telefonun kutusunda 10W'lık şarj adaptörü bulunuyor. Bununla beraber telefonu 10 dakika sürede yüzde 14 oranında şarj edebiliyor, 30 dakika süre sonunda ise yüzde 45'ini doldurabiliyorsunuz. Telefonun tam kapasitede şarj olması için gereken süre ise 1 saat 20 dakika olarak karşımıza çıkıyor.
- 10 dakika: %14
- 20 dakika: %31
- 30 dakika: %45
- 40 dakika: %61
- 50 dakika: %73
- 60 dakika: %84
- 70 dakika: %94
- 100 dakika: %100
Casper VIA P3'ün Kameraları Nasıl?
Şimdi gelelim VIA P3'ün kameralarına. Telefonda arka yüzde çift kamera yer alırken, ön yüzde ise çentikli alanda tek kamera karşımıza çıkıyor. Arka taraftaki kamera dizilimi, f/2.0 diyaframlı 13 MP ana kamera ve f/2.4 diyaframlı ikincil kameradan oluşurken, bunlardan ikincil kamera, alan derinlikli fotoğraflar çekebiliyor. Ana kamera ile Full HD video kaydı yapabilirken, 8 MP çözünürlüklü ön kamera ile ise 720p video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz.
VIA P3'ün kameralarında elbette üst seviye modellerdeki gibi çeşitli seçenekler yer almıyor. Fakat rakiplerine göre de çeşitlilik anlamında geri kalıyor. Bokeh modu ve yüz güzelliği modu gibi seçeneklerden öteye neredeyse gidemeyen kamera arabiriminde, QR kodu ve ön kamera ile yapacağınız çekimlerde çıkartma modu ile güzellik video modları mevcut. Uygulama anlamında ise bunları pek işlevsel bulmadığımızı söylemek lazım. Yine manüel çekim modu da telefonda yer almıyor.
Telefonun kameraları ile yapacağınız gündüz çekimlerinde iyi sonuçlar anlamız mümkün. Özellikle parlak güneş ışığı altında güzel fotoğraflar çekme imkanı tanıyacaktır VIA P3. Fakat ışık koşulları düştükçe fotoğraflarınızda grenlerin oluştuğunu göreceksiniz. Bu söylediklerimiz hem ön hem arka kamera için geçerli.
Video perfomansına baktığımızdaysa, arka kamerayla 30 kare Full HD video kaydı yapabiliyorsunuz ve fotoğraf için bahsettiğimiz konu burası için de geçerli. Yer alan titreşim engelleme özelliğini aktif hale getirerek ise, hareket halinde nispeten daha az titreşimli kayıtlar alabiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek VIA P3, bütçeye uygun bir akıllı telefon arayan ve bu telefonu uzun süreli kullanmak isteyen kullanıcılara uygun bir model olmuş. Akıcı bir performans sağlaması ve günlük kullanımlara uygun yapısı ise iyi bir fiyat/performans modeli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak benzer veya yakın fiyatlı rakiplerine göre eksikleri de var. Yoğun kullanımlarda pil ömrü, kameraların zengin seçenek sunmaması ve ekran çözünürlüğü bunlardan bazıları oluyor. Ancak sade Android 9 işletim sistemi, akıcı performansı, güzel tasarımı ve bütçeye uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Bu anlamda bütçesi 1600 TL'ye kadar olan kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir Casper VIA P3.
CHIP Online Notu: %80
Artılar
+ Sade tasarım
+ Android 9
+ FM radyo
+ Performans
+ Fiyat
+ Hızlı şarj
Eksiler
- Parmak izi sensörü erişimi
- 720p ekran
- Kamera
Kimler Casper VIA P3 Satın Almalı?
Bütçesi 1600 TL'nin üzerine çıkamayan ve yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcılar için Casper VIA P3, fiyat/performans anlamında iyi bir seçenek olabilir.
Casper VIA P3 Alternatifi Nedir?
Casper VIA P3 modeline alternatif olarak Galaxy M20, Xiaomi Mİ A3 ve Huawei P Smart 2019 modelleri de değerlendirilebilir.
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