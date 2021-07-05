Casper'dan KUR-AL'ına Go¨re Bilgisayar Satın Alınıyor

İhtiyaçlara uygun özel bilgisayar oluşturmak, kullanıcıları birçok açıdan zorluyor. Donanım bilgisi, kullanım alanı ve bütçe konularında sıkışıp kalan kullanıcılara çare ise Casper'dan geliyor. "KUR-AL" uygulaması ile donanım bilgisine ihtiyaç duymadan kolay, verimli ve bütçe dostu özelleştirilebilir bilgisayarlara erişim dönemi başlıyor.