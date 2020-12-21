Casper'ın Yeni Laptopu Nirvana X500 Piyasaya Çıktı! İşte Özellikleri!

En yeni teknolojiyi kullanıcılarıyla buluşturan Casper, yeni laptopu Nirvana X500'ü tanıttı. Maksimum üretkenlik ve performans için yeni tasarlanan 1.59 kg hafifliğindeki X500, eşsiz bir mobilite deneyimi sunmak için geliştirildi.