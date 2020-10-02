Casper'ın Yeni Telefonu Via X20, Resmi Olarak Tanıtıldı

Casper, bir süredir beklenen yeni telefonu VIA X20'nin özelliklerini duyurdu. Çok yönlü fotoğraf özelliklerinin ön planda olduğu VIA X20, ailenin en genç ve premium üyesi.