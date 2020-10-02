Casper'ın Yeni Telefonu Via X20, Resmi Olarak Tanıtıldı

Geniş açılı ekran deneyimi, yüksek performansı ve akıllı güç tasarrufu ile dikkat çeken X20, holografik tasarımı ve ergonomik yapısı ile farklı bir kullanıcı deneyimi sunmaya hazırlanıyor. En yeni teknolojilere sahip 4 kameranın yapay zekâ ile desteklendiği VIA X20 akıllı telefon, yüksek performanslı fotoğraf çekimleri için tasarlandı. F/1.8 diyafram açıklığı, SONY IMX586 Sensor, 6PLens PDAF 0.1s ile desteklenen ana kamerası ve bir çok mod seçeneğine olanak sağlayan ilave kamera özellikleriyle VIA X20, çok yönlü fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.
Yeni nesil çekim deneyimi
Casper Via X20 daha çok gençlere hitap eden ve güçlü bir telefon olarak göze çarpıyor. Telefonun yapısına bakıldığında, dörtlü arka kamera, farklı kamera çekim modları, holografik tasarımı, hızlı şarjı ve yüksek depolama kapasitesi gibi özellikleriyle özellikle telefonuyla çekim yapmayı sevenlere yeni bir deneyim sunmayı vadediyor.
Zoom yapıldığında kırılma yaşamadan net görüntü sağlayan X20 kamera özellikleri ile detayları daha kaliteli bir şekilde fotoğraflamanızı sağlar, 8MP 120 derece geniş açı kamerası ile de geniş manzaraları veya kalabalık ortamları görüntüleyebilirsiniz.
Kamera özellikleri:
Telefon arka kamerasında geniş açılı, makro ve bokeh çekimler için farklı sensörler bulunuyor. VIA X20'nin geniş açılı kamerasında Sony IMX586 sensörü kullanılırken, kamera 48 MP çözünürlük ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Geniş açılı kamera 8 MP çözünürlüğe ve 120 derece çekim açısı bulunuyor. Makro kamera ve bokeh için 2 MP çözünürlüğünde birer sensör yer alıyor. 25 MP ön kameraya sahip X20'nin hem ön hem de arka kamerasında yapay zeka ve portre modu özellikleri bulunuyor. 1080p çözünürlüğünde de video kaydedebiliyor.
Casper VIA X20, yukarıdaki özelliklere ek olarak çift sim, parmak izi okuyucu, yüz tanıma özelliği, 3.5 mm kulaklık girişi ve FM radyo özelliklerine sahip. Kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor. 4510 mAh bataryası ile hızlı şarj özelliğine sahip X20'nin içinde ise Helio P70 sekiz çekirdekli işlemci, 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM yer alıyor.
Yeni Casper X20 ile tanışmak ve daha fazla bilgi almak için https://www.casper.com.tr/casper-via-x20 adresini ziyaret edebilirsiniz.
CASPER VIA X20 ÖZELLİKLERİ:
Ekran: 6,53' FHD+ sonsuz ekran
Ekran parlaklığı: 400 NIT
İşlemci: MTK Helio P70 2.1Ghz+2.0 Ghz 8 çekirdekli
Grafik işlemci: Mali-G72 MP3
Hafıza: 128GB Dahili Hafıza / 6GB RAM LPDDR4x
Artırılabilir hafıza: 512 GB
Kamera MP: Arka: 48+8+2+2 MP Ön: 25 MP
Wi-fi: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
İşletim sistemi: Android 10
Batarya: 4.510 mAh
Ağırlık: 190 gr.
Boyut: 163.73 * 77.1 * 8.8mm
Renk seçenekleri: Premium Mavi
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