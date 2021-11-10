Castrol Ford Team Türkiye'den Ülkemize Bir Avrupa Kupası zaferi Daha

Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Kupası 'Gençler/Junior' ve 'İki çeker' şampiyonu oldu!

Castrol Ford Team Türkiye'den Yeni Zafer

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