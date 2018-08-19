Caviar 1 kg. Altından Yaptığı S9'a Fiyat Belirledi
Galaxy Note 9'un bu ekstra gösterişli versiyonu 57.000 dolar gibi astronomik bir ücretle satışa sunulacak!
Samsung Galaxy Note 9 satışa çıktığında, ürün Amerika'da 999$'a satışa sunulacak ve 512 GB modelini tercih edenleri ise 1249 dolar gibi bir fiyat bekliyor olacak. Özellikle ülkemizde bir akıllı telefona vermek için oldukça cep yakan bir fiyat gibi görünse de Caviar fiyatı oldukça yukarı taşımaktan geri durmadı ve gösterişli bir Galaxy Note 9 tasarımı üretti.
Caviar, geçmişte de bazı yüksek fiyatlı akıllı telefonları piyasaya sürmesiyle tanınıyordu, ancak bu tasarım muhtemelen bugüne kadarki en pahalı seçeneklerden biri olacak. Bir kilogram altın kaplanmış olan Galaxy Note 9, 3 milyon 870 bin Rus Rublesi veya 57 bin dolar civarında satışa sunuluyor.
Küçük bir hesapla yaklaşık 350 bin Lirayı bulan ürün için harcanan bir kilogram altının 233 bin Lira telefonun ise 7500 Lira olduğu da göz önüne alınınca bunun teknolojiden geri kalmayıp altına da yatırım yapmak isteyen bir kişi için doğru bir satın alma olmadığını söyleyim.
Ancak yalnızca estetik kaygılar güden kişiler için şirketin, altın dışında değerli taşlar ve timsah derisi kaplı Note 9 gibi başka seçenekler de sunduğunu belirtelim. Caviar modelleri ile gelen lüksü şimdilik abartılı görenler ise 24 Ağustos'ta pazara çıkacak telefonun standart versiyonu ile satın alabilir.
Yavuz Şimşek
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