Caviar 1 kg. Altından Yaptığı S9'a Fiyat Belirledi

Galaxy Note 9'un bu ekstra gösterişli versiyonu 57.000 dolar gibi astronomik bir ücretle satışa sunulacak!

Caviar 1 kg. Altından Yaptığı S9'a Fiyat Belirledi

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