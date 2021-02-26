CBOT, 2020'de 15 kat Büyüdü

Son yıllarda şirketlerin müşteri deneyimi ve sadakat çözümlerinde önemi giderek artan chatbotlar özellikle pandemi döneminde şirketlerin müşterilerine hızlı ve kişiselleşmiş çözümler sunmalarını sağladı. Türkiye'nin yapay zeka tabanlı sanal asistanlar konusunda lider şirketi CBOT da 2020 yılında uygulamaya aldığı chatbot projeleriyle pek çok şirketin dijital dönüşümünde kritik bir rol oynadı. CBOT'un 2020 yılında imza attığı projelere bakıldığında; bankacılıktan telekom sektörüne, oyundan otomotive, startuplardan, mobil hizmet/alışveriş uygulamalarına kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren güçlü markalar için soruları cevaplayan ve işlemleri yapan chatbotlar geliştirdiği görülüyor.
80 milyona dokunacak çapta 400 milyon etkileşim
Çok sayıda özel şirketin ve kamu kurumunun dijital dönüşümünü şekillendiren CBOT milyonlarca kişinin deneyimlerini iyileştirdi. CBOT chatbotlarında 2020'de; farklı yaş gruplarından, farklı sosyo-ekonomik gruplardan ve farklı sektörlerin kullanıcılarından ve çalışanlarından gelen 400 milyon konuşma gerçekleşti. CBOT devam eden projeleriyle birlikte bugün 80 milyonluk geniş bir kitleye hizmet veren Türkiye'nin Yapay Zeka Platformu olarak 2021'de de emin adımlarla ilerliyor.
Ses yapay zekası CBOT SPEECH ile güçlenen bütünsel müşteri hizmetleri otomasyonu
Şirket; bir ses yapay zekası olan CBOT SPEECH ürünüyle de bütünsel bir müşteri hizmetleri otomasyonu yapısı kuruyor. CBOT SPEECH şirketlerin çağrı merkezlerinde bulunan sesli yanıt sistemlerine (IVR) de dahil olarak artık sesli çağrılarda da otomasyon sağlayabiliyor. Çağrı merkezini arayan bir müşteri CBOT'un yapay zeka teknolojisi ile karşılanıyor ve canlı bir insan ile konuşur gibi bir deneyim sunularak, chatbot ile otomatik yanıtlanıp çağrı sonlandırılabiliyor. Böylece kurumların müşteri hizmetleri operasyonlarında insan + yapay zeka çözümleri konumlandırılarak, söz konusu hizmet daha verimli ve etkin hale getiriliyor. CBOT, CBOT SPEECH ile artık uçtan uca bir müşteri hizmetleri otomasyonu sağlayan platform olarak hizmet veriyor.
Bunun içinde yapay zeka ve diyalog yönetim sisteminin bulunduğu CBOT CORE, ses teknolojisinin bulunduğu CBOT SPEECH, entegrasyonların ve diyalogların kod yazılmadan oluşturulabilmesini sağlayan CBOT FUSION dikkat çekiyor. Ayrıca, tüm diyalogların detaylı raporlamasınının yanı sıra yapay zeka kullanılarak önemli çıkarımlar alınmasını sağlayan CBOT ANALYTICS ve canlı bir müşteri temsilcisiyle ile yazışma yapılmasını sağlayan yine yapay zeka teknolojisi içeren CBOT LIVE CHAT, platformun bütünsel bir müşteri hizmeti sunmasını sağlıyor.
Ar-Ge'ye gelirimizin %40'ını yatırıyoruz
CBOT'un 2020 karnesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CBOT Kurucu ve CEO'su Mete Aktaş: "CBOT olarak 2020 yılını önemli bir büyümeyle kapattık. İş ortaklıklarımızı artırırken Türk mühendislerden aldığımız güçle geliştirdiğimiz yerli yapay zeka teknolojimizle platformumuzu daha ileri bir noktaya taşımaya devam ettik. Gelirinin %40'ını yeniliğe, geliştirmeye ayıran Ar-Ge odaklı bir şirketiz ve CBOT Platformu en son teknoloji yapısını koruyacak şekilde geliştirmek bizim en önemli önceliğimiz. Bu nedenle bu yıl CBOT SPEECH ses yapay zekasını devreye almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Pandemi iş yapış şekillerini ve özellikle müşteri beklentilerini derinden etkiledi. Şirketlerin karşı karşıya kaldıkları dijital müşteri tipi yepyeni çalışmaları zorunlu kıldı. Diyalogsal yapay zeka tabanlı chatbotlar ve voicebotlar self servis seçeneği ile müşteri hizmetlerinde daha fazlasını, daha hızlı sunmayı sağlıyor. Biz de bir ses yapay zeka altyapısı olan CBOT SPEECH'i geliştirerek, CBOT PLATFORM'u uçtan uca hizmet veren bir yapıya kavuştuk. Artık şirketlere dijital müşteri deneyimi noktasında bütünsel bir otomasyon sunabiliyoruz. CBOT olarak 2021'de de ihtiyaçlara cevap vermeye, sadece Türkiye'de değil yurtdışındaki kurumların dijital dönüşümlerine öncülük etmeye devam edeceğiz."
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