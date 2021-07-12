CD Projekt RED'den Yeni Nesil Witcher Müjdesi!

Geçtiğimiz yıl CD Projekt RED, hit RPG'si (rol yapma oyunu) The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil bir sürümü üzerinde çalıştığını, ancak bir yayın tarihinin henüz belli olmadığını açıklamıştı. Şimdiyse, WitcherCon etkinliği sırasında stüdyo, yükseltmenin bu yıl içinde geleceğini ve The Witcher Netflix serisinden ilham alan bazı bonuslar içereceğini açıkladı. Stüdyo ayrıca yukarıda görülen güncellenmiş kapak resmini de sergiledi.
Yükseltme, genişleme boyutlu özellikler değil, diziden alınan ek öğeler getiriyor gibi görünüyor. Yani RPG'nin 2015'te piyasaya sürülmesinden sonraki aylarda sunulan bazı ücretsiz DLC'lere benzer olabilir; örneğin, alternatif yan karakterler ve yeni Gwent kartlarının yanı sıra Geralt için saç stilleri ve zırh setleri gibi yeni seçenekler getirilebilir.
Stüdyonun söylediğine göre bu gizemli yeni öğeler ve yükseltmenin kendisi hakkında daha fazla bilgi yakın zaman içerisinde sunulacak.
The Witcher 3: Wild Hunt yeni nesil versiyonu, temel oyun, Blood and Wine ve Hearts of Stone genişletmeleri ve DLC'ler ve ayrıca bir grup ışın izleme desteğini içeren görsel iyileştirmeleri içererek bu yılın ilerleyen zamanlarında PC, Xbox Series X - S ve PlayStation 5'e gelecek. Oyunun önceki nesil sürümünün sahipleri için de yeni sürüm ücretsiz olarak sunulacak.
Bu arada, dizinin geri dönüşünü dört gözle bekleyenler için Netflix bugün WitcherCon'da The Witcher ikinci sezonunun 17 Aralık'ta yayınlanmaya başlayacağını duyurdu...
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