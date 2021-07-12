CD Projekt RED'den Yeni Nesil Witcher Müjdesi!

CD Projekt RED, WitcherCon'da yeni nesil Witcher 3'ün yayın tarihini duyurdu. Ama bu sürümde neler göreceğimiz halen gizemini koruyor.

12 Temmuz 2021 10:02

Levent Öztürk